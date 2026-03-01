熱門搜尋:
出版：2026-Mar-01 15:57
更新：2026-Mar-01 15:57

十大屋苑｜2月成交按月跌43% 中原：農曆新年長假影響 放慢亦屬合理｜二手樓成交

樓市氣氛回暖，中原地產表示，總結2月份十大屋苑錄得149宗成交，按月跌43.1%10個成分屋苑9月成交量回落，僅得麗港城按月持平。呎價方面有7個屋苑報升，升幅最大為映灣園，2月份呎價報10,868元，按月漲7.7%；而3個屋苑呎價回落，跌幅最大為沙田第一城，呎價按月降5.7%，報13,184元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月份日數少，交投量往往已比其他月份折讓約一成，加上農曆新年長假期例靜，交投步伐大幅放慢亦屬合理。幸好市底好，「小陽春」早於春節前出現，今年2月份交投量跌幅已大幅收窄。春節長假過後，市場交投氣氛即時回籠，一手群盤起動，二手睇樓活動亦回復正常，料交投穩步向升。

太古城呎價按月升近7%

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城2月份錄得12宗買賣，按月急跌75%，主要由於上月交投熾熱，盤源減少所致，平均實用呎價約16,576元，按月升6.9%，較去年12月已累升逾一成，反映樓價持續回升，優質盤源承接力依然強勁。

康怡花園價量齊降

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，2月份假期較多，加上交吉盤源收乾，部分業主趁勢調升叫價，令交投轉淡。康怡花園2月份錄得10宗交投，按月減少約 50%，平均實用呎價報12,906元，按月跌約2%

美孚新邨交投按月少近30%

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平說，美孚新邨2月份錄得24宗成交，按月跌近30%，平均實用呎價則升1.6%，最新報10,974元。2月份為新春長假月份，二手交投例靜，幸樓市「小陽春」提前出現，市民置業意欲仍然高企，只是長假期影響睇樓活動而拖慢交投，相信3月份交投會回復正常。

黃埔花園呎價升至1.37

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，農曆新年屬樓市傳統淡季，市民長假期間，多擱置睇樓，交投難免偏靜。黃埔花園2月份錄得15宗交投，按月跌約50%；平均實用呎價13,758元，按月升2.3%，呈量跌價升局面。

沙田第一城交投少近四成

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠指，新年假期內不少買賣雙方外遊或忙於拜年慶祝，影響睇樓活動，沙田第一城2月份錄得約20宗二手成交，較上月跌37.5%，實用平均呎價約13,184元水平。

嘉湖山莊呎價升逾3%

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊2月份錄得19宗成交，較1月份回落36.7%，不過平均實用呎價仍升至約8,798元，按月升幅3.2%。由於農曆新年為樓市傳統淡季，節日氣氛加上市民外遊，買家入市意欲普遍偏低，令成交量短暫回落。然而，市場信心依然強勁，區內業主叫價態度持續硬淨，買家亦擔心遲買會更貴，預計「新正頭」過後，成交將逐步回升，3月市況將重拾暢旺，延續「小陽春」走勢。

