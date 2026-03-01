雅盈峰新春成交旺 兩日連錄10宗成交 吸金近1.8億｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」延續新年強勁銷售動力。在上周五(27日)單日連沽6伙，套現逾1億元後，項目昨日(28日)再招標售出4伙，兩日內累沽10伙，合共套現近1.8億元。 盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目上周五招標售出的6伙，全數屬「PRIME COLLECTION」系列，包括6樓B、C、D、E及F室，以及7樓A室，提供寬敞一房至兩房一套間隔，實用面積介乎380至635方呎，成交價由 1,348.62萬至2,165.35萬元，總成交金額約1.059億元；呎價介乎33,500元至35,700元。

至於昨日招標售出的4伙，亦屬「PRIME COLLECTION」系列，包括5樓A及B室、9樓F室，以及12樓B室，成交價由1,368萬至2,146.3萬元，呎價介乎33,800元至39,000元，總成交金額約7,305.92萬元。其中12樓B室成交價及呎價更同創該戶型單位新高，值得一提，其成交呎價達39,000元更冠絕現時所有「PRIME COLLECTION」單位，可見買家為覓心頭好，積極把握入市良機，充分反映市場對優質豪宅的信心。 陳惠慈指，項目開售迄今已累沽49伙，總銷售金額突破15億元，成績理想，充分反映市場對中半山優質新盤的殷切需求。公司觀察到即使在農曆新年假期，買家查詢及參觀意欲依然高漲，市場購買力持續釋放，尤其對具備地段優勢、品質卓越且具稀缺性的豪宅項目，需求更為強勁。不少買家參觀位於中環的展銷廳後，對項目的地理優勢、開則設計、私隱度及會所配套均表示非常滿意。他們認為在中半山區內，要同時具備全新落成、品牌建築及完善會所的新盤選擇極為有限，加上項目樓花期短，因此入市決定更為果斷。