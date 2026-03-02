雲向示範單位｜445呎兩房及292呎一房同時睇！擁3.5米特高樓底+三合一露台(多圖有片)｜上水新盤

值得留意，項目嚴選優質品牌配置，當中包括開放式廚房配備德國西門子電磁爐及抽油煙機、德國西門子蒸焗爐、法國頂級廚房電器品牌Rosieres嵌入式雪櫃連冰箱，以及嵌入式洗衣乾衣機。浴室方面，則設有美國著名品牌Kohler的潔具，以及Panasonic浴室寶。此外，單位選用大金冷氣、大門更採用美國矽谷品牌LOCKLY的視像門鎖，門鎖兼備6大高端科技。
28樓B7單位 兩房(連儲物室)無改動示範單位
其中一個示範單位以28樓B7單位為藍本搭建，實用面積445方呎，屬兩房連儲物室設計，客飯廳間隔方正，長逾4米，闊約2.35米，配合達3.5米特高樓層高度，為住戶提供特高垂直生活空間。
客飯廳外連寬敞露台，以大型玻璃趟門分隔，不單採光度高，令室內空間更明亮。面積超過40方呎的三合一露台，足夠擺放一張茶几，住戶可坐著欣賞高爾夫球場美景。
主人房長逾2.9米，闊約2.2米，擺放雙人床後依然有充裕空間，主人房及睡房均設有巨型觀景窗，將室外天然光線及戶外翠綠景致帶入屋內。儲物室則長逾1.8米，闊約1.25米，空間方正。
⇊「雲向」28樓B7單位⇊
28樓C6單位 一房無改動示範單位
示範單位以28樓C6單位為藍本搭建，實用面積292方呎，屬一房設計，客飯廳長逾3.4米，闊約2.4米，間隔方正，樓層高度最高達3.5米，為住戶提供特高垂直生活空間。
客飯廳外連寬敞露台，以大型玻璃趟門分隔，不單採光度高，令室內空間更明亮，連接面積超過40方呎的三合一露台。主人房長逾2.4米，闊約2米，設有巨型觀景窗，讓室外天然光線帶入屋內，令單位採光度大大提高。
⇊「雲向」28樓C6單位⇊
「雲向」提供765伙，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及三房，單位實用面積由196至868方呎，主打一房及兩位，分別約佔整個項目的58%及30%。當中只設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積介乎688至868方呎，連特大平台，擁覽高爾夫球場 、山景，以至深圳天際城景。