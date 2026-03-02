雲向示範單位｜445呎兩房及292呎一房同時睇！擁3.5米特高樓底+三合一露台(多圖有片)｜上水新盤

值得留意，項目嚴選優質品牌配置，當中包括開放式廚房配備德國西門子電磁爐及抽油煙機、德國西門子蒸焗爐、法國頂級廚房電器品牌Rosieres嵌入式雪櫃連冰箱，以及嵌入式洗衣乾衣機。浴室方面，則設有美國著名品牌Kohler的潔具，以及Panasonic浴室寶。此外，單位選用大金冷氣、大門更採用美國矽谷品牌LOCKLY的視像門鎖，門鎖兼備6大高端科技。

28 樓 B7 單位 兩房 ( 連儲物室 ) 無改動示範單位

其中一個示範單位以28樓B7單位為藍本搭建，實用面積445方呎，屬兩房連儲物室設計，客飯廳間隔方正，長逾4米，闊約2.35米，配合達3.5米特高樓層高度，為住戶提供特高垂直生活空間。