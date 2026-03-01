雅盈峰加推3伙周四招標出售 涵蓋一房至三房｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」日前連環售出10伙，總成交額近1.8億元。項目銷情理想，為回應市場需求，發展商今日(1日)宣布加推3伙，並將於周四(5日)以招標形式發售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目銷情持續向好，是次加推的3個單位，包括18樓C單位、11樓A單位及10樓F單位，分別涵蓋三房一套連工作間、兩房一套及一房間隔，滿足不同買家在自住與投資方面的需求。

是次推出的3伙中，18樓C單位屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積1,017方呎，屬三房一套連工作間間隔；其餘11樓A單位與10樓F單位則屬「PRIME COLLECTION」系列，分別為實用面積635及380方呎的兩房一套及一房間隔。