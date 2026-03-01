熱門搜尋:
出版：2026-Mar-01 20:00
更新：2026-Mar-01 20:00

雅盈峰加推3伙周四招標出售 涵蓋一房至三房｜中環新盤

陳惠慈表示，「雅盈峰」日前連環售出10伙，總成交額近1.8億元。

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」日前連環售出10伙，總成交額近1.8億元。項目銷情理想，為回應市場需求，發展商今日(1)宣布加推3伙，並將於周四(5)以招標形式發售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目銷情持續向好，是次加推的3個單位，包括18C單位、11A單位及10F單位，分別涵蓋三房一套連工作間、兩房一套及一房間隔，滿足不同買家在自住與投資方面的需求。

是次推出的3伙中，18C單位屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積1,017方呎，屬三房一套連工作間間隔；其餘11A單位與10F單位則屬「PRIME COLLECTION」系列，分別為實用面積635380方呎的兩房一套及一房間隔。

其中，18C單位享東南優越朝向，可俯瞰佔地逾60萬方呎的香港動植物公園，並延伸遠眺香港公園雙園綿延綠意，以及禮賓府、中環及金鐘一帶繁華景致，景觀於同區極為罕有。單位採用梗廚設計，符合家庭買家需求，並配備德國頂級品牌Poggenpohl櫥櫃，以及國際豪宅常見配置Gaggenau電器，包括酒櫃及鐵板燒爐等設施，一應俱全。

「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約3802,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。

