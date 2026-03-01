華潤隆地斥逾9.5億購悅品酒店．荃灣 進軍學生公寓領域

物業顧問萊坊及高力聯合宣布，華潤集團旗下華潤隆地以約9.53億元購入位於葵涌青山公路的悅品酒店．荃灣。據悉，華潤隆地計劃將物業改造為學生公寓，提供約900個宿位。
華潤隆地近年來在市場表現活躍，曾在2024年收購葵芳匯物業、藍塘傲基座商場、香港房屋協會商業零售資產包三處民生零售商業，並快速開拓「充美好」充電樁業務；此次收購標誌著華潤隆地正式將業務布局拓展至學生公寓領域。
暫為今年金額最大酒店買賣
萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興稱，公司非常榮幸能夠協助華潤隆地成功促成是次交易，為繼2025年其促成永倫800酒店以7.65億元成交後，再下一城並成功促成悅品酒店．荃灣酒店交易，並以其成交規模刷新2026年迄今金額最大、最受市場矚目的酒店交易紀錄。近期香港地產市場錄得多宗大額交易，涉及各種物業類型，其中酒店及具學生宿舍改裝潛力的物業尤其受關注，反映政府對增建學生宿舍的政策支援成效顯著，以及企業和投資者對香港資本市場信心回升。隨著内地企業於本港地產市場越趨活躍，萊坊認為中資企業將為本地物業投資市場的復甦增添動力，預料本年將陸續出現其他大額成交。
高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，公司很高興成功為此次悅品酒店．荃灣的交易，物業為香港葵涌青山公路葵涌段443號，總建築面積為29.3萬方呎，共提供583間客房。整幢酒店設有6種不同的房型，高層房間具景觀開揚城市景。同時亦設有會議室、健身室、戶外花園等設施，設備相當完善。此外，物業地點優越，距離港鐵葵芳站僅約7分鐘步程，往返香港九龍各地甚為便捷。據悉，華潤隆地將計劃在改造客房的同時，於公共區域增設適合學生使用的配套設施，並提供多元化增值服務，致力打造現代化優質學生社區。
近年來，香港特區政府積極推動香港成為「國際教育樞紐」，並打造「留學香港」品牌。市場資料顯示，伴隨香港非本地學生數量持續快速增長，學生公寓供應存在顯著缺口。華潤隆地此次收購及改造，契合特區政府政策方向，有助突破香港高等教育行業的瓶頸，進一步鞏固香港作為教育樞紐的地位。
此次成功收購悅品酒店．荃灣，標誌着其在香港民生服務領域的布局再度延伸，預計將為本地青年人才的成長與發展提供更多支持，並為香港社會與經濟的持續繁榮注入新動力。