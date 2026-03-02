屯門「3球」私樓兩房吸引投資者 一口氣買2伙計劃長線收租(多圖)｜二手樓成交

二手樓價見底回升，樓市交投氣氛向好，在百元印花稅政策下，細價樓以低入場門檻、高租金回報成為投資者心頭好。市場最新有投資者一口氣購入2伙屯門「3球」內私樓單位作長線收租之用。
28置業楊培鈴表示，分行新近促成翠林花園C座低層4室成交，單位實用面積約330方呎，原則兩房間隔，外望市景，以340萬元易手，呎價約10,303元。據悉，原業主於2024年以313.3萬元購入單位，持貨約2年轉售帳面賺26.7萬元或約8.5%。
資料顯示，翠林花園位於屯門北石排頭路15號，1989年入伙，共有5座，提供960個單位。
⇊直擊翠林花園C座低層4室⇊
楊培鈴指，另一成交為大興花園2期7座高層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，以378萬元沽出，呎價約9,021元。據悉，原業主於1996年以120萬元買入單位，持貨約30年，現轉售帳面獲利258萬元，物業期內大幅升值近2.2倍。
楊培鈴透露，上述2伙買家為同一區內投資者，有見屋苑「低水」，打算入市作長線收租之用。據了解，該買家於2月份已購入最少5個單位。資料顯示，大興花園位於屯門北震寰路11號，1989年入伙，分為2期共有15座，提供3,647個單位。