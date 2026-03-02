屯門「3球」私樓兩房吸引投資者 一口氣買2伙計劃長線收租(多圖)｜二手樓成交

二手樓價見底回升，樓市交投氣氛向好，在百元印花稅政策下，細價樓以低入場門檻、高租金回報成為投資者心頭好。市場最新有投資者一口氣購入2伙屯門「3球」內私樓單位作長線收租之用。

28置業楊培鈴表示，分行新近促成翠林花園C座低層4室成交，單位實用面積約330方呎，原則兩房間隔，外望市景，以340萬元易手，呎價約10,303元。據悉，原業主於2024年以313.3萬元購入單位，持貨約2年轉售帳面賺26.7萬元或約8.5%。

資料顯示，翠林花園位於屯門北石排頭路15號，1989年入伙，共有5座，提供960個單位。