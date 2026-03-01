DEEP WATER SOUTH展覽廳首周末錄逾2000參觀人次 最快本周內招標｜黃竹坑新盤

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目第6B期GRANDE BLANC的極目深水灣及壽臣山景緻大宅府邸備受追捧，當中5成客人鍾情四房大宅，另外5成則有意購入三房大宅。客人中4成屬內地高淨值人士，約6成屬本地高端客戶；本地高端客戶中的7成來自港島傳統豪宅地段，尤其南區，九龍客則佔2成，渴望「升級」進駐南區；另外，貴客中7成作自住，鍾情項目的深水灣壽臣山極致景色，地段矜貴突顯身份地位，以及逾10萬呎南法度假式會所，設施媲美頂級遊艇會，而3成則計劃作投資。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」首個周末開放展覽廳予預約貴客參觀，即錄逾2,000參觀人次。

展覽廳特別設有項目貴族式兒童設施體驗空間「DREAMY BUBBLE BAY 童遊波波池」，不少家庭客偕小朋友率先蒞臨體驗設施，感受項目的法式貴族會所注入會德豐首創SPAR全方位兒童發展概念 ，以「在遊玩中學習」及「兒童主導遊玩」的設計理念。

「GRANDE BLANC」提供154伙，實用面積837至2,642方呎，戶型涵蓋三至四房。預計關鍵日期為2027年11月30日。