首錄二手！九龍城南首開放式戶410萬沽 1年帳面升值2.6%｜入伙盤成交

整體樓價持續上升，剛入伙新盤迅速錄得二手轉售獲利個案。九龍城南首踏入馬年，即錄屋苑首宗二手成交，開放式單位業主持貨僅約1年，現轉售帳面獲利逾10萬元或2.6%離場。

世紀21居樂地產代理營業經理鄧瑋諾表示，新近才展開收樓程序的南首，錄得首宗二手成交個案，單位為高層A6室，實用面積約200方呎，屬開放式間隔，坐向東南望開揚啟德景，以410萬元沽出，呎價約20,500元。

據悉，原業主於去年3月以399.78萬元一手向發展商購入單位，持貨約1年轉售，帳面獲利10.22萬元或約2.6%離場。