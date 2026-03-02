十大屋苑｜周末成交按周急增近1.29倍 利嘉閣：節日氣氛告一段落 買賣活動恢復正常

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年後買賣雙方回港並重投市場，節日氣氛告一段落，買賣活動恢復正常，十大指標屋苑成交加快。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(2月28日至3月1日)十大指標屋苑錄約16宗二手成交，較對上周末(2月21日至2月22日)的7宗，按周急增近1.29倍，創四周新高。
廖偉強指出，長假過後一手貨尾銷售氣氛不俗，加上財政預算案調高一億元以上物業印花稅，反映政府認為樓市回穩甚至回升，才要出招控制超級豪宅升幅，業界人士亦加碼調升對樓價升幅的預期，各方面跡象均反映樓市熾熱，買家有見及此加快入市，故此預料二手交投望可再向上突破，三月份有機會再有樓市小陽春。
三區中新界區表現最好
過去周末兩天假期的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，新界區表現最好，錄得約7宗買賣；九龍區暫錄約5宗交易，而港島區則錄4宗成交。若以屋苑劃分，其中以康怡花園、沙田第一城及嘉湖山莊各自錄約3宗成交跑贏；其次黃埔花園錄得2宗買賣，而太古城、麗港城、新都城、美孚新邨及映灣園則各有1宗買賣；杏花村期內則暫未聞成交。
康怡花園周末連錄成交
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，過去兩天周末康怡花園連錄約3宗成交，包括C座中層01室，實用面積約594方呎，成交價約803萬元，呎價約13,519元。另外，D座中高層08室，實用面積約596方呎，成交價約760萬元，呎價約12,751元。
黃埔花園中低層戶838萬沽出
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，黃埔花園於剛過去的周末錄得2宗成交，當中9期3座中低層G室，實用面積約614方呎，成交價約838萬元，呎價約13,648元。
沙田第一城高層戶455萬成交
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛表示，沙田第一城過去周六日錄約3宗成交，其中39座高層G室，實用面積約304方呎，新近以約455萬元成交，呎價約14,967元。