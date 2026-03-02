十大屋苑｜周末成交按周急增近1.29倍 利嘉閣：節日氣氛告一段落 買賣活動恢復正常

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年後買賣雙方回港並重投市場，節日氣氛告一段落，買賣活動恢復正常，十大指標屋苑成交加快。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(2月28日至3月1日)十大指標屋苑錄約16宗二手成交，較對上周末(2月21日至2月22日)的7宗，按周急增近1.29倍，創四周新高。

廖偉強指出，長假過後一手貨尾銷售氣氛不俗，加上財政預算案調高一億元以上物業印花稅，反映政府認為樓市回穩甚至回升，才要出招控制超級豪宅升幅，業界人士亦加碼調升對樓價升幅的預期，各方面跡象均反映樓市熾熱，買家有見及此加快入市，故此預料二手交投望可再向上突破，三月份有機會再有樓市小陽春。