供樓壓力降至十年低位 更多人買得起樓｜樓市點睇

農曆新年向來是樓市傳統淡季。大批市民外遊、節日氣氛濃厚，交投通常相對冷清。然而，今年新春期間，樓市卻未見「收爐」，新盤仍頻錄成交。

單計年初一至年初三，新盤市場已錄得約23宗成交，較去年同期大幅增加兩倍，為馬年樓市先拔頭籌。節日期間仍有買家積極入市，反映市場資金充裕。部分準買家更憂慮新年後樓價進一步上升，選擇於「新正頭」搶先入市，鎖定心頭好及筍盤，帶動假期成交較往年活躍。

樓市回暖的背後，除了減息因素外，更重要的是負擔能力明顯改善。立法會秘書處上月發布的數據透視報告顯示，本港置業負擔指數（按揭供款相對住户入息中位數的比率）已降至近十年低位。2025年第三季相關指數回落至56%，大幅低於2023年年中75%的高位，並回歸至過去20年的平均水平，顯示市民供樓壓力已大幅減輕。