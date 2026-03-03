供樓壓力降至十年低位 更多人買得起樓｜樓市點睇

農曆新年向來是樓市傳統淡季。大批市民外遊、節日氣氛濃厚，交投通常相對冷清。然而，今年新春期間，樓市卻未見「收爐」，新盤仍頻錄成交。
單計年初一至年初三，新盤市場已錄得約23宗成交，較去年同期大幅增加兩倍，為馬年樓市先拔頭籌。節日期間仍有買家積極入市，反映市場資金充裕。部分準買家更憂慮新年後樓價進一步上升，選擇於「新正頭」搶先入市，鎖定心頭好及筍盤，帶動假期成交較往年活躍。
樓市回暖的背後，除了減息因素外，更重要的是負擔能力明顯改善。立法會秘書處上月發布的數據透視報告顯示，本港置業負擔指數（按揭供款相對住户入息中位數的比率）已降至近十年低位。2025年第三季相關指數回落至56%，大幅低於2023年年中75%的高位，並回歸至過去20年的平均水平，顯示市民供樓壓力已大幅減輕。
置業負擔指數反映的是供款佔家庭收入的比例。數字愈高，供樓壓力愈大；數字愈低，置業難度相對下降。以一個500萬元單位為例，假設七成按揭、20年供款期。當置業負擔指數處於75%時，若家庭月入8萬元，每月供款需約6萬元，等於收入四分之三都用來供樓，生活壓力沉重。
相反，當指數回落至56%，同樣樓價下供款只需約4.5萬元，家庭每月即時多出1.5萬元可支配收入，不僅壓力減輕，生活質素亦提升。這反映利率下降或收入上升令供樓比例降低，入市門檻隨之下降，購買力得以釋放，業主持貨能力亦會轉強，對樓市走勢構成正面支持。
樓市開局走勢跑贏市場預期
展望後市，若整體經濟環境保持穩定，房屋供應壓力逐步紓緩，加上美國聯邦基金利率未來數年仍處下行周期，馬年樓市確有機會延續升勢，跑出比預期更快的步伐。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑年初預測，今年樓價升幅有望達15%。他稱，若利好因素持續釋放，甚至存在「超標」的可能。踏入2026年，樓價升勢之快有如脫韁之馬。未到3月，樓價累漲3.7%，平均每月升約1.8%，開局走勢跑贏市場預期。