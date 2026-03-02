新盤登場｜ 旺角映居提供122伙 最快月內開售

建灝地產集團首度與市區重建局合作發展位於埃華街3號的項目，今日(2日)正式命名為「映居」(foto+)，提供 122伙住宅單位，全屬兩房間隔(一房連書房)，標準單位實用面積由約338方呎起，另設特色單位。預計關鍵日期為2026年10月31日。 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，短期內將開示範單位，最快3月內推售。定價將參考西九龍區高鐵附近新盤。他補充，考慮為大手客設特別安排。 項目以經典相機之光影美學為設計靈感來源 ，命名為「foto+ 映居」，並賦予「Ascend to Finest Living」為主題，寓意項目是劃時代的最佳傑作，憑藉匠心的規劃、配套及設計，為住戶帶來昇級地位及多元生活享受。

當中「映」意指照耀，日正中央，帶出項目位處繁華都會，同時有映射、反映的意思，延伸至攝影藝術 — 透過折射聚焦光線，以光學原理在最佳的時機捕捉最精彩的瞬間；象徵項目的高尚氣度與格調。而英文名「foto+」亦藏有別出心裁的心思，「foto」在德語中解作照片，攝影有如以光作畫一樣，意味項目如相機一樣，讓住戶聚焦於點滴細節，締造無數難忘的生活時刻。 值得留意，「foto+」每個字符更蘊含深厚的意義，包括有代表最好的「Finest」、意指超越的「Over」、象徵傑出的「Transcendent」，以及代表藝術品「Oeuvre」。至於「+」則有提升之意，亦特顯項目位處西九龍的獨特優勢。

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠表示，項目坐擁卓越地利，步行數分鐘迅達港鐵奧運站及旺角站，兩站三綫 3 駁通龐大港鐵網絡，穿梭港九商業核心；由項目前往西九龍高鐵站只是一站之隔，迅即接通大灣區以至內地多個城市，交通非常方便。項目附近除設有不少大型商店外，亦有很多文娛康樂設施，包括公園、運動場、游泳池、圖書館等，而西九文化區更是香港文娛藝術重地，設有多座標誌性建築如 M+博物館、香港故宮文化博物館、戲曲中心等，地標林立。值得留意，項目周邊亦設有不少商業辦公室建築群，包括位於九龍站的環球貿易廣場(ICC)、海輝道的中銀中心、奧運站附近的滙豐中心，高鐵西九龍站上蓋項目(興建中)和旺角地標式大型寫字樓及零售項目 Green Heart(興建中)等，盡享通達多個商業區經濟圈的地利優勢。