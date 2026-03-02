璟南現樓特色戶即日起接受預約參觀 最快兩周內公布銷售安排｜鴨脷洲新盤

新春假期過後，一手市場氣氛熱鬧。大昌集團(088)旗下鴨脷洲海旁道18號新盤「璟南」今日(2日)公布最新部署，大昌地產營業部主管周俊豪表示，項目早前已獲批滿意紙，將以現樓形式推出應市。最新已上載售樓說明書，即日起接受預約參觀現樓特色戶，最快一至兩周內公布銷售安排，傾向以招標形式發售，定價會參考市場上如南區、啟德等同類面積的四房大戶成交價。
周俊豪指，項目只提供38伙四房海景大宅，單位實用面積介乎1,598至3,523方呎。當中包括32伙標準層單位，採用一層2伙設計，單位實用面積由1,598至1,709方呎，單位規劃為四房雙套房。而6伙特色單位實用面積由2,792至3,523方呎，包括盡覽無邊視野的一層一戶尊貴大平層單位，整個項目只有4伙；以及極致奢華的空中複式天際大宅，僅提供2戶。所有單位均擁有寬敞客廳、智能家居系統及戶戶雙車位配置。
至於集團今年推盤計劃，周俊豪透露，現階段將主力推售「璟南」，同系位於淺水灣道108號的獨立屋項目，則視乎市場情況再作公布。
樓盤宣傳片遠赴意大利拍攝 著名本地男高音親臨記招演繹曲
周俊豪稱，是次集團遠赴意大利多個傳奇海景勝地實景拍攝「璟南」的宣傳影片，深度捕捉南意海景及緹岸生活的神韻，足跡遍布如詩似畫的阿瑪菲海岸及主教座堂、風光旖旎的卡布里島碧波、名流匯聚兼富豪精英鍾情的斯塔比亞海堡、氣度非凡的蘇連多、瑰麗奪目的福羅瑞，以及尊尚優質服務典範的馬薩盧布倫塞等。影片精心呈現意式海岸風情與港島南全海景豪宅璟南的完美交融，展示極致奢華生活場景。
項目宣傳影片更特別邀請國際知名男高音顏嘉樂演繹度身訂造的作品，其雄渾的聲線引領觀眾更投入觀賞影片，仿如親臨如詩似畫的意國風情。為進一步烘托首映禮的意國氛圍，公司更特別邀請著名本地男高音劉礎恆今日親臨記者會現場獻唱此曲。該歌曲歌詞旨在提醒我們珍惜當下的重要性，並鼓勵大家學習意大利人的生活方式：放慢腳步，盡情享受人生每一刻，對著太陽微笑，擁抱大海，透過劉礎恆穿透人心的歌聲，完美展現「意式海岸風情奢華生活意態」，將整趟雙城風華之旅淬鍊成一場意式風情的藝術盛宴，令首映禮彰顯藝術氛圍，引領嘉賓沉浸於港島南與意大利阿瑪菲海岸交織的尊貴生活意境之中。