璟南現樓特色戶即日起接受預約參觀 最快兩周內公布銷售安排｜鴨脷洲新盤

新春假期過後，一手市場氣氛熱鬧。大昌集團(088)旗下鴨脷洲海旁道18號新盤「璟南」今日(2日)公布最新部署，大昌地產營業部主管周俊豪表示，項目早前已獲批滿意紙，將以現樓形式推出應市。最新已上載售樓說明書，即日起接受預約參觀現樓特色戶，最快一至兩周內公布銷售安排，傾向以招標形式發售，定價會參考市場上如南區、啟德等同類面積的四房大戶成交價。

周俊豪指，項目只提供38伙四房海景大宅，單位實用面積介乎1,598至3,523方呎。當中包括32伙標準層單位，採用一層2伙設計，單位實用面積由1,598至1,709方呎，單位規劃為四房雙套房。而6伙特色單位實用面積由2,792至3,523方呎，包括盡覽無邊視野的一層一戶尊貴大平層單位，整個項目只有4伙；以及極致奢華的空中複式天際大宅，僅提供2戶。所有單位均擁有寬敞客廳、智能家居系統及戶戶雙車位配置。