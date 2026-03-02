今年首兩月一手交投逾3800伙 按年急升90% 中原陳永傑：有望延續14個月「千宗成交」紀錄｜樓市數據

今年首兩月一手樓銷情持續火熱，累計成交突破3,800伙，按年急升逾九成。自2025年2月起，更已連續13個月每月錄得逾1,000宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，目前市場上至少有5至6個新盤部署本月同步推售，涉及近3,000伙，預料3月一手成交量可重返2,000宗水平，並延續第14個月「千宗成交」的紀錄。 雖然2月份新春氣氛濃厚，但一手市場全月仍錄得逾1,400宗成交，涉及總成交金額逾160億元，並帶動今年首兩月累計成交增至約3,880宗，較去年同期約1,990宗大幅上升約94%。

上月成交中，逾四成來自新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」第2B期，佔584宗，套現近37億元。其次為由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利豪宅項目「雅盈峰」，上月沽出43伙，吸金逾12億元。盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目開售迄今已累沽49伙，總銷售金額突破15億元，成績理想，充分反映市場對中半山優質新盤的殷切需求。

Blue Coast 發售 25 伙三房全數沽清 《財政預算案》公布後首個周末，即使中東局勢不穩、地緣政治緊張，買家入市意欲未受影響，樓市交投仍見活躍。過去周末兩日一手市場錄得逾110宗成交，較對上一周約44宗大幅增加1.5倍，當中主要來自「Blue Coast」、「雅盈峰」、「朗譽」及「KOKO HILLS」。 長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨日(1日)以先到先得形式發售25伙三房單位，即日全數沽清，套現約5億元。 長實營業部副首席經理楊桂玲表示，是次推售的25伙三房單位迅速獲市場承接，反映買家對項目質素及地段的高度信心。她指，今日以招標形式推出的15伙四房單位，預期將吸引追求空間及景致的換樓客及投資者，對銷情感樂觀，相信可再創項目的售價及呎價新高。「Blue Coast」系列迄今累沽1,129伙，套現金額逾194億元。

KOKO ROSSO 所有單位售罄 會德豐地產藍田「KOKO HILLS」系列昨日連沽8伙,成交價最高單位為2座7樓B室,三房一套加工作間連洗手間間隔,實用面積899方呎,以1,707萬元沽出,呎價18,988元。發展商表示,「KOKO ROSSO」所有單位已售罄,整個「KOKO HILLS」系列累沽1,064伙,套現金額近107億元。 朗譽單日售出 20 伙 吸金近 1.5 億 另外,保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘現樓「朗譽」上月底加推全新7號價單,涉及92伙,昨日展開新一輪銷售,單日售出20伙,套現約1.49億元。