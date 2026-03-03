瑧玥示範單位｜266呎連裝修一房戶 一體化收納檯輕鬆切換空間用途 (多圖有片)｜尖沙咀新盤

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」，首開示範單位。

單位設計特別為對藝術與生活品質有追求的住戶而打造，從美學角度出發，締造多場景兼容的家居空間，展現高品味與高品質的生活態度。設計以住戶日常為出發點，打造專屬、貼近生活節奏的家居空間。設計團隊從居者的使用習慣出發，將空間細節化為真實日常的一部分，每一處皆為現代都市人度身訂製，結合實用與美感，呈現自在而有品味的生活方式。客飯廳設計著重靈活多變，牆身特設具藝術感的功能裝置，既是焦點裝飾，也是生活的一部分。一體化收納工作檯及二人餐枱，輕鬆切換空間用途；搭配可伸延地櫃與可收納椅子，極致優化了實用性與舒適度。沙發特備可移動扶手及多功能角几，貼心迎合住戶的生活習慣。客飯廳直連戶外露台及工作平台，引入充沛自然光，盡顯高尚生活格調。

睡房一體化設計 隨心切換功能 睡房延續單位的型格節奏，回應Urban Bohemians對效率與品味的追求，同時為住客預留一個專屬的恬靜角落。衣櫃連梳妝桌椅採用一體化設計，功能隨心切換；工作或梳妝檯配備內嵌抽拉式設計及隱藏式埋線面板，維持桌面井然有序；床底座更內置寬敞儲物空間，完美體現美學與機能的平衡藝術。 單位配置德國名牌家電，包括嵌入式蒸焗爐及嵌人式雪櫃等，讓住戶能盡情發揮廚藝創意，享受入廚樂趣。浴室設有多功能鏡櫃MIRROR+，採用雙插座設計，提供USB和電源插座，更預留空間放置風筒等小型家電用品，貼心照顧住戶所需。面盆櫃設有儲物空間，可妥善收納日常浴室用品。此外，單位均配置一系列ARTIS配件如Artisan Switches及 ARTISHANDLE，造型匠心獨到，更設有三合一智能門鎖ArtisLock，盡顯細節心思。