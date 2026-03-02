十大屋苑周末成交按周反彈128% 創4周新高 中原：僅1屋苑未錄交投｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得16宗成交，按周反彈128%，創4周新高，零成交屋苑大幅下跌至1個，只有麗港城未能錄得交投。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年長假期後，睇樓活動及成交步伐已全面恢復，市場僅僅休息了一周，隨即再次起動，反映市場購買力強，樓市去年第四季的一連串有利條件持續，買家對後市充滿信心，紛紛加快入市步伐，延續上季置業紅潮，料交投持續暢旺。

港島區三大屋苑均錄成交 港島區方面，三大屋苑均有成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末同樣錄得1宗成交，成交單位為富山閣高層H室，實用面積690方呎，三房一廁間隔，望西北市景，現零議價以1,000萬元成交，呎價元14,493元。原業主於1990年6月僅以132.5萬元購入該址，持貨長達36年，一直作自住用途，是次沽貨帳面大幅獲利867.5萬元，單位升值6.5倍。

黃埔花園周末錄 3 宗成交 九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末交投活躍，兩日錄得3宗成交，其中包括屋苑2期5座低層G室，單位實用面積389方呎，擁兩房間隔，望街景，剛於市場以600萬元成交，折合實用呎價15,424元。據悉，原業主於2019年5月以735萬元購入單位，持貨已7年，現轉手帳面需蝕讓135萬元離場。

新都城 625 萬沽兩房戶 中原地產將軍澳新都城三期分行副區域營業經理張鎮邦表示，新都城本周末錄得1宗成交，中原促成屋苑2期3座高層D室，實用面積441方呎，兩房間隔，現以625萬元成交，呎價14,626元。原業主於2019年11月以732萬元購入該址，現轉手帳面需蝕讓107萬元離場，單位貶值15%。

嘉湖山莊周末同錄 3 宗成交 新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得3宗成交，交投暢旺，睇樓活動全面復甦，交投回復正常，買家入市意欲強，料後市持續興旺。屋苑本周末成交有麗湖居5座中層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，原以430萬元放售，現時成交價406萬元，呎價9,103元。據悉，原業主於2010年1月以133萬元購入單位，持貨已16年，現轉手帳面可獲利273萬元離場，單位期內升值超過2倍。