2月整體樓宇買賣量按月升3.8% 宗數創近22個月次高｜樓市數據

2月份登記宗數第三高是將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，錄86宗及5.65億元。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年2月份整體樓宇買賣登記錄7,923宗，總值624.20億元，較1月的7,631宗及572.49億元，分別上升3.8%及9.0%。宗數創2024年4月9,880宗後的22個月次高，僅低於2025年12月的8,999宗。反映今年農曆新年延遲至2月，買家提早於1月新春前入市，一手大型新盤熱賣，帶動整體交投向上迫近八千宗水平。2月新年長假期，及財案調高1億元以上住宅物業印花稅的影響，將於3月份登記數字中反映。雖然近日中東緊張局勢升溫，金融市場波動，但無阻新春後季節性旺市來臨，加上再有大型銀行推出定息按揭計劃，對樓市有正面支持，估計4月登記有望企穩八千宗上下。

2月份登記宗數最高的新盤是西沙SIERRA SEA第2A期，第二是西沙SIERRA SEA第2B期。(資料圖片)

2 月一手私樓登記量按月大升 66.6% 一手私人住宅方面，2月份一手錄2,557宗及275.3億元，較1月的1,535宗及191.6億元，分別顯著上升66.6%及43.7%。宗數創2024年4月3,624宗後的22個月新高，而金額創2025年6月350.2億元後的8個月新高。受西沙大型新盤銷售熾熱刺激，一手登記量大升逾六成半，宗數已連續12個月超過一千五百宗，是1995年7月有記錄以來逾30年半(368個月)首見。新春後發展商積極部署推售多個新盤，相信一手買賣繼續維持逾千宗水平。

2月份登記宗數最高的新盤是西沙「SIERRA SEA」第2A期，錄621宗及38.76億元。第二是西沙「SIERRA SEA」第2B期，錄525宗及32.23億元。第三是將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」，錄86宗及5.65億元。第四是油塘「柏景峰」，錄82宗及4.88億元。第五是柏瓏1B期「柏瓏II」，錄73宗及5.33億元。

2 月二手私樓買賣額按月微升 1.5% 二手私人住宅方面，2月份二手錄3,918宗及298.1億元，較1月的3,915宗及293.8億元，分別微升0.1%及1.5%。新春前二手交投轉趨活躍，但因為2月長假期，工作日數減少，所以導致二手買賣升幅輕微。樓價升勢持續，買家入市信心增強，新春過後，二手市況明顯升温，展望二手登記可以進一步升破四千宗。 大型屋苑方面，2月份太古城錄36宗(共4.01億元)、嘉湖山莊錄34宗(共1.63億元)、美孚新邨錄32宗(共1.98億元)及沙田第一城錄29宗(共1.48億元)。