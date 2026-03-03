恒生推定息按揭計劃 中原按揭王美鳳：定按需求增料再有大行加入推動定按比例升穿一成

繼滙豐銀行去年推出低息定按計劃後，今天再有大型銀行 - 恒生銀行推出低息定按計劃，中原按揭董事總經理王美鳳回應表示，歡迎再有大型銀行推出低息定按，為市場提供更多元化的按揭優惠選擇。近月市場上對於低息定按的需求增加，推動再有大型銀行推出同類低息定按計劃以增加樓按市場的競爭力。減息周期自2024年9月起至今已達一年半，去年10月底銀行減息後P已返回加息前水平，市場H按息自去年10月底至今維持3.25%，息率暫時處於停滯時期，基於H按息仍會維持現時3.25%水平一段時間，促使近月低於H按息之2.73%定息計劃吸引力增加，選擇申請定按的按揭用家有所增加，大型銀行在此時推出同類低息定按可切合用家需求提供更多定按選擇，並藉此增加市場競爭力。

息率暫停滯定按需求上升 王美鳳續指，基於減息周期已達一年半，儘管仍處減息周期然而美息未來調整空間收窄，目前H按息亦將維持現時封頂3.25%水平一段時間，現有及最新推出的低息定按可讓按揭用家在息率停滯期先享減息及鎖定數年供款額不變有利預算，加上有關定按客戶照樣可享有銀行提供之現金回贈、定息期後之按息與現有市場H按封頂息水平亦一致，並跟隨市場H按提供短至兩年較具彈性之罰息期。 現再有大型銀行推出定按優惠後，定按比例可由目前為5.4%進一步上升，料逐步升至一成或以上至雙位數字。

事實上，近月選用定息按揭之比例已見上升，今年3月前市場上僅有一家大型銀行提供低息定按，而最新1月份新批定按選用比例已增至5.4%逾3年新高 ; 根據推算及市場數字，有關提供定按的大型銀行約佔3成客人選用定按。對於銀行方面，推出定按計劃亦有利於應對市場需求，平衡競爭力及管理穩定的利息收入，並吸納較長線選用定息期之按揭用家。

預期未來一段時間 1 個月拆息低於 1.43% 機會不大 王美鳳指出，以有關定按計劃(定息2.73%)及市場H按(H+1.3%)對比，若1個月拆息並未跌至低於1.43%水平，是次定息率2.73%仍會低於現時市場H按息水平。儘管最近港元拆息有所回落，與樓按相關的1個月拆息回落至2厘多水平，今天1個月拆息為2.36%；然而，若非資金流向再次出現大量流入，港息一般不會低於美息過大差幅，預期未來一段時間1個月拆息低於1.43%之機會不大，若非銀行下調H按計劃息率，短期內H按息低於2.73%之機會不大。

恒生全新定按與現有市場定按比較 缺 5 年定息期 對比現時市場上滙豐銀行提供之定息按揭，是次恒生銀行推出之定按計劃在息率及優惠方面基本上一致，但當中沒有5年定息期選擇，僅有3年定息期，而申請期定於5月底截至，比起現有滙豐定按早前已延長之申請期至4月底更長。王美鳳指出，目前所見，定按客戶選用3年定息期居多，故此相信有關銀行集中推出較受歡迎的3年定息期便於成本計算及行政處理，而恒生銀行已將申請期延至5月底，相信是因為今年聯儲局主席任期於5月屆滿前，息率維持不變機會較大。

再有大型銀行推新定按為樓市再添動力 總結整體市況，王美鳳分析指，現時樓市已回復動力並重返升軌，今年市場具有不少繼續支持樓市的因素，包括樓價延續上升潛力、經濟繼續增長、按息已回落並續處偏低水平、新盤庫存減少、樓市需求增加兼備多元化客源、轉租為買意欲仍大、本港吸引資金流入力度不減，以及買家信心全面恢復等。在此種種利好因素互相交織下，加上銀行樓按取態積極及增添低息定按選擇，將為樓市再添動力，進一步堅固買家信心讓樓市繼續向好發展。

提供首三年定息期 息率 2.73% 享即時減息效果 王美鳳指出，是次恒生銀行加入推出全新定按，提供首三年定息期選擇，定息率為2.73%，低於現時市場按息主要為3.25%達半厘(0.52厘); 以30年期計，每月供款可顯著減少6.4%。(例子: 以平均新批按揭額約500萬元、30年期為例，採用定息2.73%按揭每月供款固定20,359元，較現時H按封頂息3.25%計，供款減少1,401元，減幅6.4% ; 利息支出減少約2,167元，減幅達16%。) 除了可預先享有減息效果、降低每月供款額之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變，免受未來息率波動影響，有利制定預算及進行精確財務規劃。