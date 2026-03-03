市區新盤起哄 旺角映居 涉122伙 短期樓花 最快月內開賣

今年首兩月一手樓銷情持續火熱，累錄超過3,800伙成交，按年急升逾九成。發展商把握時機推貨應市。九龍區再有全新盤登場。建灝地產與市建局合作位於旺角橡樹街/埃華街住宅項目命名為「映居」(foto+)，提供122伙，全屬一房連書房間隔，短期內開放示範單位，部署本月開售，定價會參考西九龍等物業成交價。 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「映居」標準單位實用面積由約338方呎起，另限量提供特色單位。項目單位間隔均為市區熱捧戶型，相信能吸引大手客入市，會考慮為大手客設特別安排。集團銷售部副總裁吳傲楠指，項目預計今年10月底入伙，屬短期樓花項目。

瑧玥

瑧玥最快本周開價 新世界發展(017)馬年「頭炮」項目、位於官涌街住宅項目「瑧玥」昨日率先開放示範單位予傳媒參觀，參照18樓B室為藍本搭建的一房，實用面積266方呎。新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，示範單位將在周內開放予New World CLUB會員及特選VIP，並有機會開放予公眾參觀。同時周內公布首張價單，定價參考九龍站項目。她續稱，銷售安排不排除會推出全數單位，由於投資者比例佔多，考慮會再安排「層購」，將會提供嶄新優惠予大手客，但亦會保留單位予購買1伙的買家。

璟南

璟南公布樓書 現樓形式推售 港島區方面，大昌集團(088)旗下鴨脷洲「璟南」已獲批滿意紙，將以現樓形式推售。大昌地產營業部主管周俊豪指，項目已上載售樓說明書，即日起接受預約參觀現樓特色戶，最快一至兩周內公布銷售安排，傾向招標出售，定價會參考市場上面積相若的四房大戶成交價。該盤提供38伙，全屬四房間隔，包括32伙標準分層戶及6伙特色戶，實用面積1,598至3,523方呎。全盤共設77個車位，戶戶可配置雙車位。 即睇鴨脷洲璟南最新資訊(House730)