高臨售出252伙 吸金近24億 最後1伙頂層特色戶造價望創新高｜佐敦新盤

資本策略地產(497)執行董事何樂輝表示，集團旗下佐敦「高臨」自推售以來一直深受市場追捧，迄今累沽252伙，佔全盤單位數目逾97%，套現接近24億元，僅餘約3%單位供現樓形式發售，當中包括最後1伙頂層特色戶「臨海·天際屋」，實用面積1,452方呎，採四房雙套房連工人套房設計，樓層高度達3.75米，內置樓梯直達私人天台，享270度開闊景觀，擁維港及九龍景致。

何樂輝指，項目罕有的5個天際特色大宅，現時僅餘1伙，其中「臨天·天際屋」以呎價40,760元成交，創下項目售價及呎價紀錄。另有買家於無睇樓的情況下入市項目 ，反映市場對項目充滿信心。隨著項目已屆現樓，今年1月開始陸續發信安排業主收樓，迄今已交付超過90伙，讓住戶親身體驗這座揉合住宅、商業及零售之一體式的都市地標魅力 ，預計項目交投將持續暢旺，而「臨海·天際屋」有機會刷新項目售價及呎價紀錄。