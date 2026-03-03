瑧玥首推30伙 入場開放式戶「一口價」408萬｜尖沙咀新盤

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」，今日(3日)公布首張價單，屬 「高鐵黃金圈價」，首推30伙，提供最高20%折扣，折實售價由408.6萬元起，折實呎價由19,183元起，之後加推單位具提價空間。 首張價單包括18伙開放式戶及12伙一房戶，實用面積201至266方呎，價單定價由510.8萬至 764.7萬元，價單呎價23,981至28,857元，以最高20%折扣計算，折實售價由408.6萬 至 611.7萬元，折實呎價19,183至23,083元。18伙標準開放式戶均為「一口價」，以最高折扣20%計算，折實售價408.6萬元。

新世界發展管理層及營業及市務部總監何家欣表示，展銷廳及示範單位本周三（4日）正式開放予公眾參觀，時間為11am至8pm，最快星期五開始登記購買意向，下周開售。

瑧玥·至尊高鐵圈層購優惠 項目特設三種圈層購優惠。瑧玥·至尊高鐵圈層購優惠，可獲額外25萬售價折扣，如買方及其親屬於同一時間簽署臨時買賣合約購買11樓至25樓（不設13樓、14樓及24樓）同一樓層之A、B及C單位，買方或該其親屬可就上述其中一個購買之指定住宅物業獲額外25萬元售價折扣。 瑧玥·至尊高鐵圈層購優惠S 瑧玥·至尊高鐵圈層購優惠S，每個購買之指定住宅物業獲額外10萬元售價折扣，如買方及其親屬於同一時間簽署臨時買賣合約購買3樓至10樓（不設4樓）同一樓層之A、B、C及D單位，買方及該其親屬可就上述每個購買之指定住宅物業獲額外10萬元售價折扣。

以5樓D單位為例，以150天即供付款計劃計算，提供最高折扣20%計算， 折實售價$408.6萬，折實呎價$19,183，若同時購入同一樓層之A、B、C及D單位，扣除獲額外100,000元售價折扣，圈層折實售價398.6萬元，圈層折實呎價18,714元。 瑧玥·至尊高鐵圈層購優惠S及瑧玥·至尊高鐵圈層購加碼優惠 瑧玥·至尊高鐵圈層購優惠S及瑧玥·至尊高鐵圈層購加碼優惠，共可獲額外70萬售價折扣。如買方或其親屬於同一時間簽署臨時買賣合約購買3樓至10樓（不設4樓）同一樓層之A、B、C及D單位，買方及該其親屬可就上述每個購買之指定住宅物業獲額外港幣100,000元售價折扣作為瑧玥·至尊高鐵圈層購優惠S。

如買方及其親屬於同一時間簽署臨時買賣合約購買11樓至25樓（不設13樓、14樓及24樓）同一樓層之A、B及C單位及3樓至10樓（不設4樓）同一樓層之A、B、C及D單位，買方或該親屬可就上述其中一個11樓至25樓（不設13樓、14樓及24樓）購買之指定住宅物業獲額外30萬元售價折扣作為瑧玥·至尊高鐵圈層購加碼優惠。 以11樓A單位為例，以150天即供付款計劃計算，提供最高折扣20%計算， 折實售價$560.7萬，折實呎價$21,988，若同時購入同一樓層之A、B及C單位，以及購買3樓至10樓（不設4樓）同一樓層之A、B、C及D單位，扣除獲額外30萬元售價折扣，圈層折實售價530.7萬元，圈層折實呎價20,812元。