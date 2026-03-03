雲向開價｜首推154伙 入場呎價12687元｜上水新盤

永泰地產發展有限公司執行董事 兼銷售及市務總監楊聰永、永泰地產發展有限公司銷售及市務總監周雅詩及永泰地產發展有限公司助理銷售總監梁富華(左至右)

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，今日(3日)公布首張價單，首推154伙，提供最高20%折扣，折實售價由368.3萬元起，折實呎價由12,687元起，折實平均呎價為13,974元。

首批154伙單位，包括3伙開放式、124伙一房戶及27伙兩房連儲物室戶型，實用面積介乎286至445方呎，價單售價由460.3萬至897.9萬元，價單呎價由15,859至20,179元，扣除高達售價20%總折扣優惠後，該批單位折實售價由368.3萬至718.4萬元，折實呎價由約12,687至16,145元。

第一號價單中最低呎價單位為6樓C3單位，實用面積291方呎，戶型屬一房間隔，價單售價為461.5萬元，若以最高20%折扣優惠計算，折實售價369.2萬元，折實呎價約12,687元；最低售價單位為3樓C8單位，實用面積286方呎，戶型屬一房間隔，價單售價為460.3萬元，若以最高20%折扣優惠計算，折實售價368.3萬元。