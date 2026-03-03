雲向開價｜首推154伙 入場呎價12687元｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，今日(3日)公布首張價單，首推154伙，提供最高20%折扣，折實售價由368.3萬元起，折實呎價由12,687元起，折實平均呎價為13,974元。
首批154伙單位，包括3伙開放式、124伙一房戶及27伙兩房連儲物室戶型，實用面積介乎286至445方呎，價單售價由460.3萬至897.9萬元，價單呎價由15,859至20,179元，扣除高達售價20%總折扣優惠後，該批單位折實售價由368.3萬至718.4萬元，折實呎價由約12,687至16,145元。
第一號價單中最低呎價單位為6樓C3單位，實用面積291方呎，戶型屬一房間隔，價單售價為461.5萬元，若以最高20%折扣優惠計算，折實售價369.2萬元，折實呎價約12,687元；最低售價單位為3樓C8單位，實用面積286方呎，戶型屬一房間隔，價單售價為460.3萬元，若以最高20%折扣優惠計算，折實售價368.3萬元。
永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，首批價為「馬上有水位價」，全數單位低於成本價，之後加推單位會有提價的空間。為配合買家財務靈活安排，發展商亦為項目買家提供3種付款計劃，分別為「90 天現金付款計劃」、「210 天現金付款計劃」及「建築期付款計劃」，將不設大手客優惠。「雲向」兩個無改動示範單位及售樓處設於觀塘Landmark East安盛金融大樓18樓，明日(4日)起上午11時至晚上7 時開放予公眾參觀 ，預計最快周五(6日)開始登記購買意向，下周公佈銷售安排。
「雲向」合共提供765伙，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及三房，單位實用面積由196至868方呎，主打一房及兩位，分別約佔整個項目的58%及30%。當中只設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積介乎688至868方呎，連特大平台，擁覽高爾夫球場 、山景，以至深圳天際城景。