瑧玥開價｜中原陳永傑：開價比市區一手貨尾低近2成 相信可一Q清枱｜尖沙咀新盤

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，新世界精心發展的尖沙咀新盤「瑧玥」全盤僅提供64伙，今日公佈首張價單，涉及30伙，開價比市區一手貨尾低近2成，而且全數單位折實售價均低於612萬元，當中18伙開放式單位即供折實價更全數一口價408.6萬元，即可進駐西九高鐵圈，實屬吸引，相信項目可一Q清枱。

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」，今日(3日)公布首張價單，首推30伙，提供最高20%折扣，折實售價由408.6萬元起，折實呎價由19,183元起，折實平均呎價為21,008元，較同系上一期「瑧爾」首張價單高約1.9%。

入場價較同系瑧爾低

發展商同系上一期「瑧爾」去年底推出市場，首張價單折實平均呎價20,610元，折實入場價491.7萬元，即日首輪全盤售罄，引起市場哄動。「瑧玥」承傳上一期優勢，同樣位處西九核心地段，可即達交通樞紐，而且西九高鐵圈一帶的新晉物業租金持續造好，每呎租金普遍逾60元，部份可高逾75元，租金回報率可達3.5厘，回報吸引。發展商亦推出多款層購大手優惠，料成長線投資者追捧的新盤之餘，亦可吸引同系項目的向隅客入場。

今年首2個月，市場錄逾3,800宗一手成交，交投暢旺，小陽春旺勢持續。群盤即時起動，百花齊放，料本月全月可突破2,000宗。