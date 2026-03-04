能者多付！豪宅「加辣」難阻實力買家入市｜樓市點睇

新一份《財政預算案》向億元以上豪宅「開刀」，將相關住宅物業印花稅率由4.25%上調至6.5%，加幅逾五成，表面看來力度不小。政府亦變相向外界展現向富人徵稅、能者多付的鮮明訊號。
然而，市場普遍認為影響有限。原因億元級物業的買家本身屬高資產群體，資金實力雄厚，置業考量往往以資產配置、家族傳承或長線保值為主，而非單純計算交易成本。對於這類客群而言，稅率增加兩個多百分點，未必足以左右入市決定。尤其在全球資金尋找避險與優質資產的大環境下，本港超級豪宅依然具備吸引力。以2025年全港私人住宅落成量18,448伙為例，面積達1,722方呎以上的豪宅單位僅165伙，佔整體供應不足1%，足見豪宅供應極度稀缺。
「財爺」亦表示，1億元以上的貴價豪宅成交，只佔市場約0.3%，買1億元價值物業的人是相對是有能力人士，可多作貢獻。並認為在有關基礎上調整是「能者多付」，整體市場仍可穩健發展。
更關鍵的是，今次豪宅加稅至6.5%後，與數年前「辣招」時期相比，負擔其實大幅減輕。當年政府為遏抑樓市過熱，先後推出額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及從價印花稅（NRSD）等措施，非本地買家及公司名義入市，稅率一度高達三成；本地居民購買第二套物業亦需繳付15%。今日即使加至6.5%，仍遠低於當年的水平。換言之，豪宅市場現時的稅制環境，遠較過往寬鬆。
況且，發展商向來能屈能伸，有充足空間「見招拆招」。透過印花稅回贈、現金回贈、提前成交優惠，甚至附送裝修等方式，足以對沖部分加稅影響，以吸引豪宅買家入市，尤其是包括內地客在內的非本地人士。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，今次《財政預算案》並未推出任何「加甜」措施，顯示政府認為樓市已步入復甦階段，不再需要額外刺激。政策不作過度干預，反而有助市場自然調整，對整體樓市而言是正面訊號。