能者多付！豪宅「加辣」難阻實力買家入市｜樓市點睇

新一份《財政預算案》向億元以上豪宅「開刀」，將相關住宅物業印花稅率由4.25%上調至6.5%，加幅逾五成，表面看來力度不小。政府亦變相向外界展現向富人徵稅、能者多付的鮮明訊號。

然而，市場普遍認為影響有限。原因億元級物業的買家本身屬高資產群體，資金實力雄厚，置業考量往往以資產配置、家族傳承或長線保值為主，而非單純計算交易成本。對於這類客群而言，稅率增加兩個多百分點，未必足以左右入市決定。尤其在全球資金尋找避險與優質資產的大環境下，本港超級豪宅依然具備吸引力。以2025年全港私人住宅落成量18,448伙為例，面積達1,722方呎以上的豪宅單位僅165伙，佔整體供應不足1%，足見豪宅供應極度稀缺。