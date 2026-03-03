雲向開價｜中原陳永傑：平均呎價與同區舊樓相若 料吸引內地客｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，今日(3日)公布首張價單，首推154伙，提供最高20%折扣，折實售價由368.3萬元起，折實呎價由12,687元起，折實平均呎價為13,974元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新春假期過後，整體市道向好，睇樓活動及交投量全面恢復，發展商紛紛把握時機推盤，市場上百花齊放，上水新盤雲向今天公布首張價單154伙單位，訂價相當克制，折實平均呎價13,974元，與同區樓齡超過三十年之二手屋苑如上水中心二手平均呎價相若，項目入場費368.3萬元起，料對上車客相當吸引，受惠北部都會區優勢，樓盤地理位置方便來往中港兩地，料對內地客吸引，預計內地客入市比例可達約5成，同時位置亦方便需來住中港兩地工作或之用家，預期項目首批單位「一Q清枱」機會大，料3月份一手可達2,500宗，貼近1月份宗數，料全年錄約二萬宗水平，料馬年樓價升幅可達約15%。