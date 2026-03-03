PORTO突上樓書提供174伙 面積最大757呎複式戶｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)位於港島南鴨脷洲平瀾街9號全新住宅項目「PORTO」，正式上載售樓說明書，合共提供174伙住宅單位，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由192至757方呎。
標準單位戶型涵蓋開放式至兩房，主打的一房標準單位共有77伙，佔項目住宅單位總數約超過四成，實用面積介乎241至288方呎。兩房標準單位合共提供55伙，設有開放式廚房及梗廚間隔，佔項目住宅單位總數約三成，實用面積介乎384至438方呎。另外，項目亦首次於港島南海岸系列中推出開放式戶型，標準單位合共提供28伙，實用面積介乎214至220方呎。
項目設有14伙連平台或天台的特色單位，特色單位戶型涵蓋開放式至三房，其中2樓平台特色單位共9伙，實用面積由192至401方呎。項目亦於11樓打造了2伙E及F單位平台特色單位；頂層特色單位則位於28及29 樓，特別採用複式連天台設計，共提供3伙，間隔由兩房連儲物室至三房一套房連儲物室，實用面積由644至757方呎，每戶均設有平台及配備內置樓梯直達天台，天台面積由243至491方呎。
全盤面積最細單位為2樓H室，實用面積192方呎，連66方呎天台，屬開放式間隔；面積最大單位為28及29樓A室，屬複式單位，實用面積757方呎，連136方呎平台及491方呎天台，屬三房間隔。
宏安地產執行董事程德韻表示，住宅樓層由2樓至29樓（不設4樓、13樓、14樓及24樓），當中2樓、11樓、28樓至29樓設有特色單位，每層均設有兩部升降機。另外，項目特別採用特高的層與層高度設計，標準單位(27樓除外)的層與層之間高度最高處達3.45米，空間感倍增，有助打造垂直式生活層次，提升居住舒適度。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，項目基座地下設有11間商舖，會所 「PORTO Club」則設於1樓，設施包括PORTO Banquet宴會廳、PORTO Lounge休閒廳、PORTO Fitness健身室、PORTO Leisure多媒體娛樂室及 PORTO BBQ燒烤區，讓住戶足不出戶亦可享受悠閒時光，讓生活更添海岸姿采與韻味。為貼合不同家庭及品味投資者所需。他補充，項目為宏安地產於鴨脷洲港島南海 岸系列的第二個精品商住項目，冀望同系之項目互相形成協同效應，為港島南注入新活力，推動區內變奏成長，由渡假休閒升級至港島南都會生活的嶄新熱點。