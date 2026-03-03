PORTO突上樓書提供174伙 面積最大757呎複式戶｜鴨脷洲新盤

標準單位戶型涵蓋開放式至兩房，主打的一房標準單位共有77伙，佔項目住宅單位總數約超過四成，實用面積介乎241至288方呎。兩房標準單位合共提供55伙，設有開放式廚房及梗廚間隔，佔項目住宅單位總數約三成，實用面積介乎384至438方呎。另外，項目亦首次於港島南海岸系列中推出開放式戶型，標準單位合共提供28伙，實用面積介乎214至220方呎。

項目設有14伙連平台或天台的特色單位，特色單位戶型涵蓋開放式至三房，其中2樓平台特色單位共9伙，實用面積由192至401方呎。項目亦於11樓打造了2伙E及F單位平台特色單位；頂層特色單位則位於28及29 樓，特別採用複式連天台設計，共提供3伙，間隔由兩房連儲物室至三房一套房連儲物室，實用面積由644至757方呎，每戶均設有平台及配備內置樓梯直達天台，天台面積由243至491方呎。