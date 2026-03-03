雲向開價｜利嘉閣鄭健糧：北都首盤具競爭力 為上車客及投資者另一選擇｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，今日(3日)公布首張價單，首推154伙，提供最高20%折扣，折實售價由368.3萬元起，折實呎價由12,687元起，折實平均呎價為13,974元。
利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，「雲向」作為財政預算案公佈後首個北部都會區新盤，首批單位折實平均呎價約13,974元，入場價368.3萬起，相比東鐵沿線一手及半新樓中小戶型普遍15,000至16,000元的呎價水平，定價具明確競爭力。
市場參考數據方面，東鐵沿線二手中小型單位近期成交呎價介乎14,000至16,000元，包括上水、粉嶺及大埔等區域的半新樓項目。雲向以新盤設計、付款彈性及優惠組合，為上車客及投資者提供另一選擇。
財政預算案2026明確支持北部都會區發展，其中外匯基金撥出1,500億元，用於支持北都及相關基建項目。河套港深創科園獲注資100億元，加速園區建設及企業進駐；新田科技城亦獲100億元起始資金推動開發。隨著創科產業陸續落地，區內剛性住屋需求及租賃市場有望獲得長遠支撐。
長線投資者可關注北都政策紅利帶來的區域發展潛力，尤其是創科就業人口流入對住屋及租賃市場的帶動作用。
樓市分析需建基於客觀數據及長遠規劃。北部都會區作為香港未來十年的重點發展方向，相關基建及產業導入進度值得持續關注。雲向的開價策略反映發展商對市場承接力的判斷，亦為買家提供一個以較低門檻部署北都發展的選項。
「雲向」合共提供765伙，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及三房，單位實用面積由196至868方呎，主打一房及兩位，分別約佔整個項目的58%及30%。當中只設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積介乎688至868方呎，連特大平台，擁覽高爾夫球場 、山景，以至深圳天際城景。