雲向開價｜利嘉閣鄭健糧：北都首盤具競爭力 為上車客及投資者另一選擇｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，今日(3日)公布首張價單，首推154伙，提供最高20%折扣，折實售價由368.3萬元起，折實呎價由12,687元起，折實平均呎價為13,974元。

利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，「雲向」作為財政預算案公佈後首個北部都會區新盤，首批單位折實平均呎價約13,974元，入場價368.3萬起，相比東鐵沿線一手及半新樓中小戶型普遍15,000至16,000元的呎價水平，定價具明確競爭力。

市場參考數據方面，東鐵沿線二手中小型單位近期成交呎價介乎14,000至16,000元，包括上水、粉嶺及大埔等區域的半新樓項目。雲向以新盤設計、付款彈性及優惠組合，為上車客及投資者提供另一選擇。