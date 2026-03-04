瑜意示範單位｜291呎一房不設露台 空間更實用 內部配置全面升級(多圖有片)｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」住宅樓層共13層，提供164伙，戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274至468方呎。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。 發展商設有2個一房示範單位，分別為16樓B室為藍本搭建的無改動示範單位和經改動示範單位。設計延續集團「以人為本」的理念，多項內部配置全面升級，包括玄關位的「Smart Cabinet 2.0昇級廚藝區」，以及浴室的「Essential Station多功能鏡櫃」，細緻照顧住戶的日常生活需求。

經改動示範單位 16樓B室經改動示範單位以一房連開放式廚房布局打造，實用面積291方呎，以「現代禪藝Modern Zen Aesthetics」為設計靈感，將光影、材質與比例細膩調和，把精緻空間打造成兼具格調與靜謐的都市居所，尤為適合追求生活質感的小家庭。整體設計以大地色系為基調，配以細膩物料、柔和光影與空間比例，營造一份「回家即回到平和心境」的生活感受，完美詮釋項目所追求的和衡生活美學。 步入客飯廳，不規則六角形木地板與具層次感的日本藝術紋理牆紙互相呼應，巧妙延展空間感，營造雅緻氛圍。其中掛牆式L形高級雲石餐枱更為空間焦點，其金屬線條與天然石紋檯面相映，將視覺延伸及提升整體格調，打造優雅的日常用餐體驗，隨意恬靜品茗，抑或於燈影下共享晚餐。

臥室延續禪藝氣韻，床頭特色主題牆採用特製圖案；旁側的開放式衣櫃由金屬框架配合高質感面板組合而成，透視感讓空間更顯利落。浴室以特色雲石牆身與馬賽克紋理牆交織出層次豐富的質感。當中的日式浸浴浴缸更引人注目，提供沉浸式的泡浴體驗。浴室兩側置有對稱燈具的鏡櫃，揉合日式美學與實用機能，而漸變色不鏽鋼面盆則為空間添上一抹精緻金屬光澤。 ⇊16 樓 B 室經改動示範單位 ⇊

無改動示範單位 16樓B室無改動示範單位，以一房連開放式廚房布局。以玻璃幕牆設計，配合層與層之間的高度達3米，提升空間感與實用性。單位大門配置掌靜脈智能視像鎖，連接特大螢幕及專屬應用程式，將科技、美感與便利完美結合，增添日常儀式感。 玄關區特設「昇級版Smart Cabinet 2.0廚藝區」，配上霧灰色與淺木色多用途櫃，除了具備儲物及鞋櫃等收納功能，更貼心加入無線手機充電座及雨傘架；並升級增設匠藝配置–「Flexi Board多功能磁感牆」及「Flexi Cart嵌入式流動餐車」，住戶可隨意調動磁感牆配件及餐車位置，無論是出行、備餐或日常收納均倍感靈活便利，盡現匠心細節與精緻。

單位不設露台及工作平台，面積全歸於室內，令空間更實用。長形客飯廳方正寬裕，深達約6米，住戶可輕鬆規劃客廳與用餐區，打造不同生活氛圍：營造成型格創意工作室，亦可布置為現代禪意小家庭空間。睡房與客飯廳同向，同樣四正實用，可輕鬆擺放大床、床頭櫃及衣櫃等傢俱，柔和光線配合淺木色調。 廚藝區家電精選德國品牌Siemens全套設備，包括雪櫃、電磁爐、洗衣乾衣機、微波燒烤爐及抽油煙機。浴室設計雅致俐落，配以淺木紋與柔和布藝紋理，延續全屋的現代禪意氣質。特設「Essential Station多功能鏡櫃」，具有自動除霧及化妝燈，更精心規劃多用途收納空間，包括美妝用品、吹風機及面紙架等。浴室備有Hansgrohe潔具、Panasonic換氣暖風機及電熱水爐等設備。

⇊16 樓 B 室無改動示範單位 ⇊