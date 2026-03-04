新盤旺場 瑧玥 雲向 同日開價搶購買力

發展商推盤步伐未有受中東局勢緊張影響，昨日單日有兩個全新盤公布首張價單。其中新世界發展(017)旗下官涌街「瑧玥」首推30伙，折實價408.6萬元起，折實平均呎價21,008元。另永泰地產(369)旗下粉錦公路663號「雲向」首推154伙，折實價368.3萬元起，折實平均呎價13,974元；兩盤同樣最快下周開賣。

新世界發展營業及市務部總監何家欣指，「瑧玥」為集團馬年頭炮新盤，以「高鐵黃金圈價」首推30伙，包括18伙開放式及12伙一房，實用面積201至266方呎。以150天即供付款計劃提供最高折扣20%計算，折實價408.6萬至611.7萬元，折實呎價19,183至23,083元。18伙標準開放式戶劃一折實價408.6萬元，另有8伙一房折實價低於600萬元。入場單位為5樓D室開放式戶，實用面積213方呎，折實價408.6萬元，折實呎價19,183元。

發展商為大手買家提供「層購」優惠，買全層3伙一房，其中1伙可享25萬元售價折扣；買入全層4伙開放式，每伙設10萬元售價折扣，合共40萬元。若買家同時購入全層一房及全層開放式，當中全層一房的「層購」優惠由25萬加碼至30萬元，意味買家共享70萬元折扣。因單位數量不多，將設限購安排。何家欣稱，項目今日對外開放示範單位，周五開始收票，首輪銷售有機會「一炮過」開賣全盤64伙。