滾筒洗衣機用法｜善用洗衣袋 放衫次序有技巧避免壞機

滾筒洗衣機方法｜善用洗衣袋 放衫次序有技巧避免壞機

俗稱「大眼仔」的滾筒洗衣機，憑藉其節省空間、功能多元的優點，已成為許多家庭的首選。然而，大部分人可能不知道，使用滾筒洗衣機並非將衣物隨意丟入便可。錯誤的衣物放置次序和習慣，不但會影響洗衣效果，長遠更有可能導致機件磨損、漏水，甚至縮短洗衣機的壽命。裝修佬綜合洗衣機製造商的專業建議，詳細拆解正確的衣物放置步驟，助你保養愛機，避免不必要的維修開支。

亂放衣物隨時整壞洗衣機 與傳統直立式 (頂揭式) 洗衣機截然不同，滾筒洗衣機的洗衣原理是透過滾筒轉動，將衣物帶到高處再利用地心吸力「摔打」來達到潔淨效果。正因其獨特的橫向滾筒設計，若衣物放置不當，便會引發一系列問題。最常見的風險包括： 漏水及損壞門邊膠圈 如果衣物 (特別是細小衣物) 在洗衣過程中攝在機門與橡膠密封圈之間，會導致機門無法完全密封，造成漏水。長期如此，衣物在滾筒轉動時會不斷磨擦和擠壓膠圈，最終可能導致其破裂，維修成本不菲。

異常震動與噪音 衣物若集中在滾筒一側，或因錯誤次序導致在洗滌時纏繞成一團，會破壞滾筒的運轉平衡。這會引致洗衣機在高速轉動時產生劇烈震動和巨大噪音，長遠會加重馬達及避震系統的負擔，加速機件老化。 影響潔淨與乾衣效能 衣物過度擠擁或結成一團，會令它們無法在滾筒內充分翻滾和摔打，影響洗滌劑滲透，導致清潔效果大打折扣。同理，在乾衣時，結團的衣物亦會阻礙熱風循環，令乾衣時間延長，甚至烘乾後仍有濕塊。

滾筒洗衣機使用步驟1：先放細件衣物，並善用洗衣袋 要從根本上避免以上問題，第一步便是由最細小的衣物開始。根據某日本家電商的官方建議，應先將襪子、內衣、手帕等體積較小的衣物放進滾筒的最深處。 這個步驟的關鍵，是為了防止這些細小物品在洗衣過程中，因水流和滾動而移向機門前方，從而卡在門邊縫隙或排水口。為達至最佳保護效果，強烈建議將這些細小衣物先放入洗衣袋中。選購洗衣袋時需注意，其尺寸不宜過大，邊長小於40cm的款式最為理想。因為過大的洗衣袋同樣會在滾筒中形成一個巨大的「衣物球」，導致機身失衡，影響洗衣效能。

滾筒洗衣機使用步驟2：後放大件衣物，充當「保護蓋」 當細小衣物妥善地放置在滾筒深處後，接下來便可放入 T-shirt、褲子、恤衫、毛巾、床單等較大件的衣物。將這些大件衣物鋪在細小衣物的上方，它們便能發揮如同「保護蓋」或「保護層」的作用。 在洗衣機運轉時，這層「保護蓋」能有效阻擋內層的細小衣物 (連同洗衣袋) 向前移動，確保它們安份地留在滾筒後方。這個簡單的次序不僅能保護機件，亦有助於所有衣物在滾筒內更均勻地分佈和翻滾，提升整體洗滌效果。

關門前多做一步：確保所有衣物完全進入滾筒 完成了衣物的放置後，切勿心急關門啟動。在關上機門前，請務必多做一個簡單但極其重要的檢查步驟：用手輕輕將所有衣物再往滾筒深處推一推，並環視機門邊緣，確保沒有任何衣物或線頭夾在機門與橡膠圈之間。這個動作只需數秒，卻是防止漏水和保護膠圈最直接有效的方法。 洗衣基本功：避免超載，均勻分佈 除了講究放置次序，洗衣量的控制同樣重要。每部滾筒洗衣機的說明書都會列明其最大洗衣容量，請盡量遵守。過量塞入衣物，會嚴重壓縮滾筒內的空間，令衣物無法進行有效的「摔打」動作，潔淨力自然下降。同時，超載亦是導致機身劇烈搖晃及噪音的主要元兇之一。在放入衣物時，盡量將它們均勻地分佈在滾筒四周，而非全部堆疊在同一邊，這樣有助於洗衣機在啟動初期就能維持良好平衡，運轉更順暢穩定。

