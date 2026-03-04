DEEP WATER SOUTH日內推6B期招標 中原打造項目體驗館｜黃竹坑新盤

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首兩個月樓市交投暢旺，「小陽春」旺勢持續，市場錄得逾3,800宗一手成交，較去年1及2月合共約1,990宗大幅增加逾九成，更創一手新例後13年同期新高。市況向好帶動發展商積極推盤，多個項目部署登場，預料3月全月一手成交有望突破2,000宗，屆時首季整體成交宗數亦有機會再創新高。而且，樓價處於上升軌道時，豪宅市場前景更被看高一線，對「DEEP WATER SOUTH」 銷售充滿信心。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，客源分佈方面，約七成為港島客、約兩成來自九龍，餘下為新界；當中自用佔約七成、投資客約三成；另外內地客亦佔約四成。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」展覽廳，目前已錄逾4,000參觀人次，項目第6B期「GRANDE BLANC」將於日內上載銷售安排，並推出不少於50伙三房及四房招標。中原地產特於項目一步之隔設立全新「DEEP WATER SOUTH」體驗館，並於今日(4日)舉行開幕儀式暨記者會。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，項目位處尊貴地段，坐享深水灣及壽臣山一帶鑽景。中原地產特意在項目在一街之隔，斥資300萬元打造「DEEP WATER SOUTH體驗館」，讓客戶猶如置身1A座A室，率先體驗三大維度優勢，包括3.325米樓底高度、寬敞客廳空間深度及同角度深水灣及壽臣山景觀的角度

以助客戶透過實體空間，對單位的空間及景觀有更直觀體驗。同時，現場亦安排了專業同事駐守，致力為客戶提供更全面、貼心及高質素的項目資訊與服務。