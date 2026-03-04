瑧玥料周內提價加推最後34伙 最快下周開售｜尖沙咀新盤

「瑧玥」地下零售商店部分今日正式命名為「GRAND AUSTIN WALK」；圖左起：陳冬陽、林浩文、何家欣、楊境豪。

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」今日(4日)起正式開放示範單位予公眾參觀，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目最快本周內會加推餘下34伙，具有提價空間，緊接公布銷售安排，最快下周開賣，不排除會一次過發售全盤64伙。

何家欣指，項目昨日(3日)公布首張價單涉及30伙，當中為大手買家提供「層購」優惠，據悉已錄約10組大手客有意向認購，銷售安排將會設大手圈層購組別，但預告會設有上限，將預留單位給購買1伙的買家。她稱，租金指數持續創新高，相信可進一步推動投資者入市意欲。