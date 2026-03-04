瑧玥料周內提價加推最後34伙 最快下周開售｜尖沙咀新盤

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」今日(4日)起正式開放示範單位予公眾參觀，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目最快本周內會加推餘下34伙，具有提價空間，緊接公布銷售安排，最快下周開賣，不排除會一次過發售全盤64伙。
何家欣指，項目昨日(3日)公布首張價單涉及30伙，當中為大手買家提供「層購」優惠，據悉已錄約10組大手客有意向認購，銷售安排將會設大手圈層購組別，但預告會設有上限，將預留單位給購買1伙的買家。她稱，租金指數持續創新高，相信可進一步推動投資者入市意欲。
何家欣補充，項目仍推出備用一按揭貸款計劃，貸款額最高金額為樓價90%，貸款年期最長25年，年利率以最優惠利率(P)減2厘，即最新利率低至3.25厘。
地下零售商店部分命名「GRAND AUSTIN WALK」
新世界發展資產及房地產組合管理總監林浩文稱，「瑧玥」地下零售商店部分正式命名為「GRAND AUSTIN WALK」，面積涉及約2,300方呎，設有兩間商舖。
世界發展營業及市務部助理總經理陳冬陽表示，「瑧玥」聚集多個甲級商廈如環球貿易廣場（ICC）及K11 ATELIER Victoria Dockside等，租務需求強勁，投資潛力看高一綫。項目地理位置優越，步行約2分鐘即達港鐵柯士甸站，約3分鐘達佐敦站，步行約4分鐘直抵高鐵香港西九龍站，無論是北上拓展商機，或往返兩地工作生活，皆極省時便利。
新世界發展營業及市務部助理總經理楊境豪指，「瑧玥」特意夥拍國際生活消閒雜誌《Time Out》精心製作《高鐵搵食攻略》，體驗「西九高鐵藝文商圈2.0」生活優勢。同系尖沙咀的兩大零售文藝地標K11 Art Mall及K11 MUSEA，結合購物與文化體驗，享受各式各樣的休閒娛樂體驗。
「瑧玥」提供64伙，戶型全屬開放式及一房，預計關鍵日期為2028年3月31日。