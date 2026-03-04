映居接獲逾2000查詢 夥中原推置業優惠｜旺角新盤

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，目前客源中約3至4成為投資者，預計會為購買2伙以上的大手客設特別優惠，定價將參考高鐵站附近樓盤。

建灝地產集團首度與市區重建局合作發展位於埃華街3號項目「映居」，自命名後即成市場焦點，目前接獲逾2,000查詢，短期內將開放項目網頁及進行各項宣傳。

為配合項目銷售部署，中原地產特於區內設立「映居」專門店，為客戶提供項目最新資訊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年長假期過後，樓市交投氣氛迅速升溫，尤其是一手新盤市場，可謂百花齊放。事實上，今年樓市小陽春早於農曆新年前已經出現，低息環境持續、股市財富效應的帶動以及各項「搶人才」計劃帶來的住屋需求，令買家入市意欲高漲，市場購買力持續增加，新盤交投量節節上升。今年首2個月，市場已錄得超過3,800宗一手成交，較去年同期2,000宗大幅增長90%，交投暢旺。

近月股市表現亮麗，投資者看好樓市勢頭，陸續將資金轉投磚頭市場，「套股換樓」的個案明顯增多，「圏購」全層的成交亦時有出現，反映投資者對後市充滿信心。「映居」地理位置優越，與港鐵奧運站及旺角站僅需約8至9分鐘步程，交通非常方便，加上項目提供小型單位為主，面積不大，吸引投資者「圏購」全層，盡享西九龍核心地段的豐厚租金回報。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，奧運站今年首2個月累積錄得347宗租賃成交，交投活躍，平均呎租普遍逾50元，而區內樓齡較新的新晉物業，平均呎租超過60元，部份更可高企75元，租金回報率輕鬆逾4厘。「映居」為區內提供122伙住宅單位，全為睡房連書房間隔，加上樓花期極短，區內現貨需求大 ，相信屬置業安居及投資收租的首選。