雅盈峰加推1伙逾千呎三房 周日招標發售｜中環新盤

陳惠慈表示，「CENTRUM COLLECTION」系列自推出以來一直備受注目，深受自住客或投資者的青睞。

是次加推單位為17樓C室，屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積1,017方呎，屬三房一套連工作間間隔，延續該系列一貫的東南坐向與開闊綠景，非常適合追求生活質感與空間實用性的家庭買家。單位採用獨立梗廚設計，貼合亞洲家庭烹飪習慣；明廁配置則有助提升自然採光及通風。廚房配備 德國Poggenpohl頂級櫥櫃，並配搭國際豪宅標準的Gaggenau電器，包括酒櫃及鐵板燒爐等多項高級功能設備。

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」近周成交持續活躍，今日(4日)加推1伙三房單位於本周日(8 日)招標發售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，「CENTRUM COLLECTION」系列自推出以來一直備受注目，深受自住客或投資者的青睞。該系列單位開售迄今僅餘數伙，可見市場對具規模、具收藏價值的大單位需求強勁。買家普遍認為項目坐落中半山黃金地段，擁東南朝向，可同時飽覽香港動植物公園及香港公園的雙園景致，在同區新盤中兼具資產配置與自住價值，屬難求之選，也是備受買家追捧的主要原因之一。

「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。