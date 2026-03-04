DEEP WATER SOUTH第6B期首推50伙 周三招標｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」，項目第6B期「GRANDE BLANC」今日(4日)上載銷售安排，下周三(11日)起率先推出50伙三房及四房臻藏大宅招標。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，銷售安排第1號以招標形式推售50伙臻藏大宅，當中包括15伙三房一套+工作間連洗手間、13伙三房一套+儲物室連洗手間、10伙四房兩套+儲物室及工作間連洗手間+私人升降機大堂、12伙四房兩套+工作間連洗手間+私人升降機大堂戶型，單位實用面積由918至1,696方呎。所有單位除飽覽深水灣、壽臣山景色外，更俯瞰項目南法梯級式無邊際泳池，打造「山、海、池」三重視覺盛宴。所有單位更設尊貴子母門設計，配備國際頂級品牌Gaggenau一系列廚房設備。四房大宅更矜設私人升降機大堂、升級配備殿堂級品牌Sub-Zero電器，盡顯豪門氣派與貴族生活品味。