觀塘海裕工業中心一籃子物業出售 意向價約2.5億｜工廈市況

隨着本港經濟持續改善，工商舖市場氣氛稍見回暖，最新公布的《財政預算案》亦為工商物業市場帶來利好因素，進一步提升投資者對非住宅物業前景的信心。近年東九龍區重建及活化步伐加快，區內工廈租售需求持續增長，已成為市場關注焦點。為把握市況回暖契機及看準區內發展潛力，個別業主委託中原(工商舖)作特約代理負責旗下觀塘海裕工業中心一籃子物業放售事宜，物業更可按需要作獨立或一併出售，總意向價約2.5億元。
中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次放售物業位於觀塘海濱道177號海裕工業中心一籃子物業，共涉及4個單位、天台並連3個私家車及1個貨車位，合共總樓面面積約46,428方呎，業主意向價約2.5億元。劉重興補充，該物業配套設施完善，更備有大型載貨升降機，可支援40呎貨櫃車上落貨區，適合物流、貿易及工商用途。
劉重興稱，物業位置優越，對望觀塘海濱花園，享有開揚維港景觀，鄰近啟德郵輪碼頭，為工廈罕有。加上區內發展成熟，毗鄰多幢甲級商廈如One Harbour Square、Two Harbour Square等，具協同效應。劉重興表示，近年觀塘持續受惠於政府活化及重建政策，該地段具備長遠重建及增值潛力，而且物業交通網絡完善，可步行數分鐘達觀塘港鐵站，鄰近多條巴士及小巴路線，連接九龍各主要幹道及往來港島新界亦十分方便，加上隨着中九龍（油麻地段）幹線通車，行車時間優化，往來九龍道路網絡交通效率進一步提升，縮短用戶通勤及物流時間成本，對製造、倉儲及物流等用戶有一定吸引力。
極具收購價值
劉重興強調，該項目位處觀塘臨海發展地帶，除坐擁維港煙花景觀外，亦受惠於啟德區近期蓬勃發展優勢，觀塘商業生態多元化，聚集創科、物流及專業服務企業，另外，物業日後可作活化或重建發展為甲級商廈或綜合商業項目，是次放售物業涉及較多業權，極具收購價值。劉重興相信，憑藉優越地段及長遠發展空間，是次放售物業屬區內罕有，將可吸引用戶或投資者洽商，預料放售反應會相當熱烈。