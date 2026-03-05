觀塘海裕工業中心一籃子物業出售 意向價約2.5億｜工廈市況

隨着本港經濟持續改善，工商舖市場氣氛稍見回暖，最新公布的《財政預算案》亦為工商物業市場帶來利好因素，進一步提升投資者對非住宅物業前景的信心。近年東九龍區重建及活化步伐加快，區內工廈租售需求持續增長，已成為市場關注焦點。為把握市況回暖契機及看準區內發展潛力，個別業主委託中原(工商舖)作特約代理負責旗下觀塘海裕工業中心一籃子物業放售事宜，物業更可按需要作獨立或一併出售，總意向價約2.5億元。

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次放售物業位於觀塘海濱道177號海裕工業中心一籃子物業，共涉及4個單位、天台並連3個私家車及1個貨車位，合共總樓面面積約46,428方呎，業主意向價約2.5億元。劉重興補充，該物業配套設施完善，更備有大型載貨升降機，可支援40呎貨櫃車上落貨區，適合物流、貿易及工商用途。