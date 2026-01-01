中原按揭：2月新取用按保宗數按月再降14.3% 金額同步跌11.1%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按揭證券公司最新公佈的數據，2026年2月新取用按揭保險宗數按月下降14.3%至394宗，創自2018年11月（340宗）的逾7年（87個月）新低，金額亦下降11.1%至21億元，創自新取用按保金額自2019年2月（19億）的7年（84個月）新低。同期新批按揭保險宗數按月回落6%至1,034宗，新批按保宗數是自2018年12月（850宗）的逾7年（86個月）新低後的低位，金額按月跌8.4%至54億元，是自2019年10月（60億）的近7年半（77個月）新低。

王美鳳分析，近年高成數按保需求隨着樓按放寬而減少，加上去年12月期間受節日假期等因素樓市交投量一度回落約一成多，促使2月份按保貸款量進一步下跌並持續處於低水平。

今年首兩個月新取用按保宗數按年減 18.2% 王美鳳指出，與2025年同期比較，2026年首兩個月新取用按保宗數按年減少18.2%至854宗，金額按年減少16.3%至44億元；首兩個月新批按保宗數及金額則分別按年減少18%（至2,134宗）及17%（至114億元）。另外，2月份新取用按保個案中，一手物業佔比為 35%，二手物業佔比為 65%。

取用按保比例回落至 10.7% 低水平 按揭保險使用比例持續處於低水平，王美鳳分析，基於樓按政策已全面放寬至七成按揭，買家以低至三成首期置業已無需透過按保，大大降低了對高成數按揭保險的依賴，令大部份置業人士無需支付按保保費已可順利上會，減輕了置業成本。數據顯示，按保使用比例已由放寬前逾30%的高位，新取用按保比例最新更回落至10.7%的低水平。此外，目前租金回報可觀吸引長線收租客入市比例回升，由於投資性質物業不適用於高成數按保，這亦是按保的市場滲透率維持低位之因素之一。