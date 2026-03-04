利嘉閣：工商舖2月買賣錄365宗 近4年同月最佳

年初的2月向來屬較淡的月份，但今年則表現不俗，且按月仍見升幅。(利嘉閣圖片)

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，年初的2月向來屬較淡的月份，但今年則表現不俗，且按月仍見升幅。據土地註冊處初步臨時數字，2026年2月全港共錄得365宗工商舖物業買賣登記，較1月份的361宗微升1.1%或4宗，為近4年以來表現最佳的2月份。至於月內登記總值錄得25.65億元，按月大減30.8%，主因本月缺乏較大額的登記個案。2月份三大範疇物業登記量錄得兩升一跌，當中以店舖逾一成的升幅最大，工廈也升逾7%，商廈則逆市大減逾兩成。

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣登記量近月維持平穩上升之勢，並創下逾半年高位。數據顯示，2月份工廈買賣登記錄192宗，按月升7.3%，登記量為近7個月以來最多；月內工廈登記佔比錄52.6%，較1月份的49.6%按月升3個百分點。至於2月份工廈登記總值錄得11.08億元，按月微升4.7%，連續5個月在逾十億元之上徘徊，月內平均每宗均價約577萬元。

商廈買賣挫 22% 屬近 12 個月最少

商廈買賣方面，黃應年表示，登記量經過去年底上衝一輪後，今年初暫時喘氣回順，再儲購買力。2026年2月份全月商廈登記量只錄得71宗，較1月份的91宗大跌22%或20宗，繼續在百宗以下尋底；至於2月份商廈買賣登記總值更急挫55%，僅錄得6.18億元，創近23個月新低，主因月內以細價商廈登記佔主導。