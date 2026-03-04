元朗Park YOHO業主痛蝕863萬沽頂層特色戶 跌穿6年前一手價｜二手樓成交

樓市持續向好，積累的購買力加速釋放。中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區本月已錄得13宗二手買賣，PARK YOHO最新錄得2A期PARK YOHO Genova 17座頂層特色戶成交，單位實用面積約1,356方呎，屬四房雙套房間隔，附連215方呎平台及885方呎天台。
王勤學指，上址原叫價1,900萬元放售，最後減價255萬元或約13.4%，以1,645萬元沽出，呎價約12,131元。據悉，原業主於2020年以2,508.6萬元一手買入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧蝕863.6萬元，物業期內貶值約34.4%。
兩房7年蒸發108萬 區內客新春拜年成買樓契機
利嘉閣地產元朗-PARK YOHO分行助理分區經理鄧啟林稱，該行最新促成峻巒1B期PARK YOHO Venezia 5B座中層B室的二手成交，單位實用面積約495方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，外望開揚景觀。
鄧啟林透露，新買家為區內客，農曆新年期間到上述屋苑親友家拜年，感覺環境舒適，單位間隔實用且性價比高，趁假期經利嘉閣真盤源平台聯絡代理視察該屋苑多個單位。比較過後，心儀上址內櫳企理，價格合適，決定議價洽購，並以542萬元購入，呎價約10,949元。
據悉，原業主於2019年以約650萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面損失108萬元，物業期內跌價近20%。鄧啟林補充，該屋苑現有約320個單位放盤，最低入場費由約338萬元起。
資料顯示，Park YOHO(峻巒)位於錦田青山公路潭尾段18號，2015年入伙，分為6期共有52座，提供2,960個單位。