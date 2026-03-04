元朗Park YOHO業主痛蝕863萬沽頂層特色戶 跌穿6年前一手價｜二手樓成交

樓市持續向好，積累的購買力加速釋放。中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區本月已錄得13宗二手買賣，PARK YOHO最新錄得2A期PARK YOHO Genova 17座頂層特色戶成交，單位實用面積約1,356方呎，屬四房雙套房間隔，附連215方呎平台及885方呎天台。

王勤學指，上址原叫價1,900萬元放售，最後減價255萬元或約13.4%，以1,645萬元沽出，呎價約12,131元。據悉，原業主於2020年以2,508.6萬元一手買入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧蝕863.6萬元，物業期內貶值約34.4%。