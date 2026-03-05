熱門搜尋:
地產
出版：2026-Mar-05 08:30
更新：2026-Mar-05 08:30

DEEP WATER SOUTH示範單位｜922呎三房套 廳房同向設計享三重景觀(多圖有片)｜黃竹坑新盤

DWS

DEEP WATER SOUTH示範單位｜922呎三房套 廳房同向設計享三重景觀(多圖有片)｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」設有三房示範單位供準買家參觀，分別有經改動(附裝修及設計)及無改動示範單位，均參照第2(2A)38A單位為藍本搭建，屬三房一套加工作間連洗手間戶型，實用面積922方呎。

經改動示範單位

單位設計靈感源自法國南部蔚藍海岸貴族府邸，以米白、象牙色及香檳金為主調，配合天然石材及人字拼木地板，營造溫潤尊貴氛圍。客廳及三間睡房同向，除遠眺深水灣及壽臣山景色外，更俯瞰項目南法梯級式無邊際泳池，打造「山、海、池」三重視覺盛宴。

客飯廳寬敞並設歐式壁爐，配搭多人餐桌後仍空間充裕。獨立梗廚配備國際頂級品牌Gaggenau電器，包括抽油煙機、炒鑊用煤氣煮食爐及雙爐頭煤氣煮食爐、燒烤爐、焗爐、蒸爐、酒櫃、雪櫃及洗衣機等；至於工作間匠心改裝為品酒空間，設紅酒櫃及吧枱。

主人套房寬敞開揚，主人浴室設獨立淋浴間及罕有的貴妃浴缸。其餘睡房靈活改動為兒童房及書房，突顯空間多功能性。

38a 1 (4) 38a 1 (1) 38a 1 (6) 38a 1 (16) 38a 1 (12) 38a 1 (18) 38a 1 (5) 38a 1 (2) 38a 1 (3) 38a 1 (7) 38a 1 (23) 38a 1 (25) 38a 1 (11) 38a 1 (15) 38a 1 (8) 38a 1 (29) 38a 1 (13) 38a 1 (30) 38a 1 (9) 38a 1 (22) 38a 1 (21) 38a 1 (20) 38a 1 (14) 38a 1 (17) 38a 1 (10) 38a 1 (19) 38a 1 (24) 38a 1 (26) 38a 1 (27) 38a 1 (28) 38a 1 (31) 38a 1 (32) W38a (21)

無改動示範單位

單位層與層高度高達3.325米，空間感十足。特設玄關，方便靈活規劃空間用途。客飯廳深廣闊落並連接露台，大面積玻璃門引入充足採光。

主人套房間隔方正寬敞，大床可三邊落床，貼心設有衣櫃位，隨心打造衣帽空間。主人浴室配備淋浴間及浴缸，選用灰色高級石紋瓷磚鋪砌，並設特色玻璃壁燈，展現現代簡約與尊貴質感。

獨立梗廚配備Gaggenau頂級爐具及電器，包括：炒鑊用煤氣煮食爐及雙爐頭煤氣煮食爐、電磁煮食爐、蒸爐、焗爐及抽油煙機

W38a (16) W38a (22) W38a (27) W38a (14) W38a (8) W38a (17) W38a (13) W38a (24) W38a (26) W38a (12) W38a (23) W38a (18) W38a (6) W38a (20) W38a (11) W38a (9)

中原地產特別於項目毗鄰的One Island South打造「全新DEEP WATER SOUTH 體驗館」，特別呼應四房樓王 (第1A座A單位) 的客廳空間與特高樓底，更有落地玻璃前迎深水灣壽臣山，讓客人有置身四房樓王大宅的體驗。

「DEEP WATER SOUTH」第6B期「GRANDE BLANC」提供154伙，實用面積837至2,642方呎，戶型涵蓋三至四房。預計關鍵日期為2027年11月30日。

即睇黃竹坑港島南岸6B期GRANDE BLANC最新資訊 (House730)

