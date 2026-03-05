DEEP WATER SOUTH示範單位｜922呎三房套 廳房同向設計享三重景觀(多圖有片)｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」設有三房示範單位供準買家參觀，分別有經改動(附裝修及設計)及無改動示範單位，均參照第2座(2A)38樓A單位為藍本搭建，屬三房一套加工作間連洗手間戶型，實用面積922方呎。

經改動示範單位

單位設計靈感源自法國南部蔚藍海岸貴族府邸，以米白、象牙色及香檳金為主調，配合天然石材及人字拼木地板，營造溫潤尊貴氛圍。客廳及三間睡房同向，除遠眺深水灣及壽臣山景色外，更俯瞰項目南法梯級式無邊際泳池，打造「山、海、池」三重視覺盛宴。