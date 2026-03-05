DEEP WATER SOUTH示範單位｜922呎三房套 廳房同向設計享三重景觀(多圖有片)｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」設有三房示範單位供準買家參觀，分別有經改動(附裝修及設計)及無改動示範單位，均參照第2座(2A)38樓A單位為藍本搭建，屬三房一套加工作間連洗手間戶型，實用面積922方呎。
經改動示範單位
單位設計靈感源自法國南部蔚藍海岸貴族府邸，以米白、象牙色及香檳金為主調，配合天然石材及人字拼木地板，營造溫潤尊貴氛圍。客廳及三間睡房同向，除遠眺深水灣及壽臣山景色外，更俯瞰項目南法梯級式無邊際泳池，打造「山、海、池」三重視覺盛宴。
客飯廳寬敞並設歐式壁爐，配搭多人餐桌後仍空間充裕。獨立梗廚配備國際頂級品牌Gaggenau電器，包括抽油煙機、炒鑊用煤氣煮食爐及雙爐頭煤氣煮食爐、燒烤爐、焗爐、蒸爐、酒櫃、雪櫃及洗衣機等；至於工作間匠心改裝為品酒空間，設紅酒櫃及吧枱。
主人套房寬敞開揚，主人浴室設獨立淋浴間及罕有的貴妃浴缸。其餘睡房靈活改動為兒童房及書房，突顯空間多功能性。
無改動示範單位
單位層與層高度高達3.325米，空間感十足。特設玄關，方便靈活規劃空間用途。客飯廳深廣闊落並連接露台，大面積玻璃門引入充足採光。
主人套房間隔方正寬敞，大床可三邊落床，貼心設有衣櫃位，隨心打造衣帽空間。主人浴室配備淋浴間及浴缸，選用灰色高級石紋瓷磚鋪砌，並設特色玻璃壁燈，展現現代簡約與尊貴質感。
獨立梗廚配備Gaggenau頂級爐具及電器，包括：炒鑊用煤氣煮食爐及雙爐頭煤氣煮食爐、電磁煮食爐、蒸爐、焗爐及抽油煙機
中原地產特別於項目毗鄰的One Island South打造「全新DEEP WATER SOUTH 體驗館」，特別呼應四房樓王 (第1A座A單位) 的客廳空間與特高樓底，更有落地玻璃前迎深水灣壽臣山，讓客人有置身四房樓王大宅的體驗。
「DEEP WATER SOUTH」第6B期「GRANDE BLANC」提供154伙，實用面積837至2,642方呎，戶型涵蓋三至四房。預計關鍵日期為2027年11月30日。