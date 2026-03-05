DEEP WATER SOUTH首推50伙大戶下周三招標

新盤市場氣氛活躍，會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」，最新上載6B期「GRANDE BLANC」銷售安排，推出50伙於下周三起招標發售，包括28伙三房及22伙四房，實用面積918至1,696方呎。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目示範單位自上周接受預約參觀以來，累錄逾4,000人次參觀，客源中約40%為內地客，60%為本地客。另外，中原地產特別於項目毗鄰的One Island South打造「全新DEEP WATER SOUTH體驗館」。
海瑅灣I暫錄逾5000個查詢
信和置業(083)牽頭發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」部署下周對外開放示範單位，信置執行董事田兆源指，項目暫錄得逾5,000個查詢，計劃先推出三房及四房招標發售。
海嵎首推48伙招標即沽清 多數買家全層購入
永義國際(1218)旗下堅尼地城「海嵎」於周二首推8層、共48伙招標，全數沽清，成交價714.6萬至1,172.7萬元，呎價24,813至29,352元，共套現逾4.1億元。據悉，大部分買家均為全層式購入，並採用建築期付款。發展商最新加推17樓全層6伙於周六(7日)起招標發售。