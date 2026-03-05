DEEP WATER SOUTH首推50伙大戶下周三招標

新盤市場氣氛活躍，會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」，最新上載6B期「GRANDE BLANC」銷售安排，推出50伙於下周三起招標發售，包括28伙三房及22伙四房，實用面積918至1,696方呎。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目示範單位自上周接受預約參觀以來，累錄逾4,000人次參觀，客源中約40%為內地客，60%為本地客。另外，中原地產特別於項目毗鄰的One Island South打造「全新DEEP WATER SOUTH體驗館」。