瑜意開價｜首推50伙 一房最平533萬 折實平均呎價21038元｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」今日(5日)公布首張價單，涉及50伙，以最高17%折扣計算，一房折實售價533.35萬元，折實平均呎價21,038元。
「瑜意」首批50伙包括45伙一房及5伙兩房，實用面積介乎281至440方呎。價單定價由642.6萬至1,265.6萬元，呎價介乎22,345元至28,764元。
以120天付款計劃提供最高17%折扣計算，折實售價由533.35萬至1,050.44萬元，折實呎價介乎18,546元至23,874元。
兩房折實價989萬入場
售價最低一房單位為3樓K室，實用面積285方呎，折實售價533.35萬元，折實呎價18,714元。至於定價及呎價最低兩房單位為3樓L室，實用面積440方呎，折實售價989.52萬元，折實呎價22,489元。
資料顯示，同區官涌街項目「瑧玥」周二(3日)首推50伙，折實平均呎價約21,008元；另廣東道530號項目「瑧爾」去年11月公布首張價單，折實平均呎價20,610元，「瑜意」較之最多高約2%。
首張價單為「尖沙咀早住先機價」
華懋集團銷售及市場總監封海倫形容首張價單為「尖沙咀早住先機價」，項目屬極短樓花期，預計關鍵日期為今年9月16日，對用家及投資者相當吸引，定價已參考尖沙咀及高鐵站項目，未來加推單位有提價空間。示範單位將於明日(6日)優先開放予如心賞會員參觀，周六(7日)正式對外開放，同步開始接受認購登記，最快下周開賣。面對區內另一新盤同期開售，她認為大家各有優點，所涉伙數不多，為買家提供更多選擇。
提供3種付款計劃
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，「瑜意」首張價單設有3種付款計劃，包括「120天付款計劃」、「120天90%備用按揭付款計劃」及建築期付款計劃，提供折扣分別為17%、15%及14%。如買家購入多於1伙，可額外獲得1%折扣。
購入多1伙可額外享1%折扣
首張價單亦有為大手客提供額外優惠，華懋集團銷售經理吳錫麟表示，除以上折扣優惠外，如買家或其親屬同時購入多於1伙，購入的每個單位均可額外享有1%折扣，即如選用「120天付款計劃」入市，最高折扣為18%。
「瑜意」單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274至468方呎。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。