瑜意開價｜首推50伙 一房最平533萬 折實平均呎價21038元｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」今日(5日)公布首張價單，涉及50伙，以最高17%折扣計算，一房折實售價533.35萬元，折實平均呎價21,038元。

「瑜意」首批50伙包括45伙一房及5伙兩房，實用面積介乎281至440方呎。價單定價由642.6萬至1,265.6萬元，呎價介乎22,345元至28,764元。

以120天付款計劃提供最高17%折扣計算，折實售價由533.35萬至1,050.44萬元，折實呎價介乎18,546元至23,874元。

兩房折實價989萬入場

售價最低一房單位為3樓K室，實用面積285方呎，折實售價533.35萬元，折實呎價18,714元。至於定價及呎價最低兩房單位為3樓L室，實用面積440方呎，折實售價989.52萬元，折實呎價22,489元。