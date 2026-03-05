瑧玥盡推最後34伙 入場價維持408萬｜尖沙咀新盤

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」，繼日前公布首張價單後，市場反應熱烈，今日(5日)加推2號價單，盡推餘下34伙，折實售價由408.6萬元起，折實呎價由19,183元起，屬近11年同區內最平入場價，全盤64伙折實平均呎價為22,326元。短期內將上載銷售安排，最快下周開售。

2號價單包括10伙開放式戶及24伙一房戶，實用面積171至266方呎，價單定價510.8萬至 854.2萬元，價單呎價23,981至32,234元，以最高折扣20%計算，折實售價408.6萬至683.3萬元，折實呎價19,183至 25,785元。是次加推10伙開放式戶維持「一口價」折實408.6萬元。