瑧玥盡推最後34伙 入場價維持408萬｜尖沙咀新盤

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」，繼日前公布首張價單後，市場反應熱烈，今日(5日)加推2號價單，盡推餘下34伙，折實售價由408.6萬元起，折實呎價由19,183元起，屬近11年同區內最平入場價，全盤64伙折實平均呎價為22,326元。短期內將上載銷售安排，最快下周開售。
2號價單包括10伙開放式戶及24伙一房戶，實用面積171至266方呎，價單定價510.8萬至 854.2萬元，價單呎價23,981至32,234元，以最高折扣20%計算，折實售價408.6萬至683.3萬元，折實呎價19,183至 25,785元。是次加推10伙開放式戶維持「一口價」折實408.6萬元。
瑧玥1+S優惠
繼之前推出的三種「圈層購」優惠後，再推出「瑧玥‧1+S優惠」。如同時間購買1伙開放式及1伙一房單位，買方即可就其中1伙單位獲額外8.8萬元售價折扣。
新世界發展管理層及營業及市務部總監何家欣表示，大手組別將設上限，並預留單位給購買1伙的買家。
會所Grand Club Boho
項目住客會所命名為「Grand Club Boho」 ，提供一系列為專為Urban Bohemians而設的型格設施 。
⼀樓設有型格健⾝室，與Bohemian style巧妙融合，亦是Bohemian Collection引入⾸個Speakeasy X Gallery設計風格的會所，⽽Boho Gallery亦巧妙融入⻄九藝⽂地標元素， 例如高鐵站及西九文化區 ，將空間變⾝為流動的⽣活影像集，滋養⾝⼼ 。
位於⼆樓的Boho Garden 配備多元化戶外設施，包括Grove&Grill、Serene Seating 、Power Cycle及Boho Fit ，為住客提供⼀個可以⾃由切換⽣活節奏的⼾外空間 。
「瑧玥」提供64伙，戶型全屬開放式及一房，預計關鍵日期為2028年3月31日。