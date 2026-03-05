雅盈峰標售3伙套現逾8630萬 加推2伙下周一發售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」，今日(5日)再度錄得佳績，以招標形式售出3伙一房至三房單位，其中2宗成交更創下項目新高，3伙單位總成交金額合共為8,633.72萬元。因應市場反應熱烈，發展商隨即於同日加推2伙，並將於下周一(9日)以招標形式發售。
是次招標售出的3伙單位，其中18樓C單位屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積1,017方呎，屬三房一套連工作間間隔，成交價高見4,832.42萬元，呎價達47,516元；其餘2伙為11樓A單位與10樓F單位，屬「PRIME COLLECTION」系列，分別為實用面積635及380方呎的兩房一套及一房間隔，成交價為2,425.7萬及1,375.6萬元，呎價為38,200元及36,200元。
有見向隅客眾多，發展商即日加推2伙單位應市，當中21樓B單位屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積1,074方呎，屬三房兩套連衣帽間及工作間間隔；另一伙為2樓C單位，實用面積為510方呎連17方呎私人平台，屬兩房連私人平台間隔。其中21樓B單位為除示範單位以外的最後一伙同類戶型，設超寬敞8米景觀橫廳猶如私人宴會廳，每一次招待賓客皆可自豪展示頂級雙園城市全景，社交場合盡顯品味與地段優勢。正如早前所言，相信項目單位價錢有上調空間，故預期其成交價有望再創新高。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，最近整體新盤市場交投活躍，項目亦持續獲買家承接。今日再添 3 宗成交，其中18樓C單位更創下同類型C單位歷來最高成交金額。同時，11樓A單位的成交價亦再度刷新「PRIME COLLECTION」系列新高，成績令人鼓舞。雅盈峰位處中半山傳統豪宅地段，區內可供發展土地極為有限，全新豪宅供應更屬罕有，令買家普遍抱持「先入手為上」的策略性心態，認為優質供應一旦錯過，短期內難以替代。另外，項目涵蓋一房至四房大戶多種間隔，多元化戶型成功吸引不同客群，包括投資者、專才及家庭買家等，令項目成為市場焦點。
項目截至今日已累積成交 59伙，總成交金額逾 17 億元。
「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。