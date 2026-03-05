雅盈峰標售3伙套現逾8630萬 加推2伙下周一發售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」，今日(5日)再度錄得佳績，以招標形式售出3伙一房至三房單位，其中2宗成交更創下項目新高，3伙單位總成交金額合共為8,633.72萬元。因應市場反應熱烈，發展商隨即於同日加推2伙，並將於下周一(9日)以招標形式發售。

是次招標售出的3伙單位，其中18樓C單位屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積1,017方呎，屬三房一套連工作間間隔，成交價高見4,832.42萬元，呎價達47,516元；其餘2伙為11樓A單位與10樓F單位，屬「PRIME COLLECTION」系列，分別為實用面積635及380方呎的兩房一套及一房間隔，成交價為2,425.7萬及1,375.6萬元，呎價為38,200元及36,200元。