PORTO會所PORTO CLUB 特設五大設施｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)位於港島南鴨脷洲平瀾街9號全新住宅項目「PORTO」，項目設私人會所「PORTO CLUB」，特設五大多元化設施，包括宴會廳，休閒廳，健身室、多媒體娛樂室、以及燒烤區。 「PORTO CLUB」位於一樓，由著名建築及室內設計公司ARK Associates Ltd. 精心打造。設計概念以豪華遊艇為核心，透過高檔木材及沉實優雅的色調構建住客專屬的私人會所，讓每位住戶一踏入即感受到海岸度假的奢華與自在，以豪華遊艇風格重新定義港島南海岸的精品型格生活。 「PORTO CLUB」精心打造各種休閒設施，當中包括宴會廳，休閒廳，健身室、多媒體娛樂室、以及燒烤區。無論個人靜享悠閒時光、與親友舉辦私人聚會歡聚抑或健身鍛鍊，「PORTO CLUB」都能充分滿足不同住戶的多元需求，務求營造一個可讓住戶身心舒展、輕鬆社交的專屬休憩空間。

五大設施 PORTO Banquet宴會廳以遊艇常見的深色高光木貫通設計，打造奢華質感。設有餐 桌及配備齊全廚電設備的開放式廚房，適合住戶舉辦朋友聚會家庭盛宴。更可以打通PORTO Leisure 多媒體娛樂室及 PORTO BBQ 燒烤區，提供極具私隱度的聚會場地，與親朋好友一同聚 集享受美酒佳餚，共享溫馨歡聚時光，締造難忘的回憶。 PORTO Lounge休閒廳位於會所中心位置，設有長枱、辨公椅及沙發，住戶可以在舒適的 空間中看書及雜誌，更能在此處理公務、進行小型會議或輕鬆交流，讓工作、開會與休閒無縫 融合，完美演繹「繁華與悠然兼得」的港島南海岸生活理念。

PORTO Fitness健身室注重都市人健康生活的私人健身室配備全方位的專業設備，滿足不同訓練需求，設有跑步機、太空漫步機、啞鈴及臥推椅等，既可進行高效力量訓練，鍛鍊肌肉線條， 亦可面向開揚戶外景觀，進行有氧運動，享受身心雙重舒展的體驗。 PORTO Leisure多媒體娛樂室為務求打造一站式的休閒娛樂天地，「PORTO CLUB」的多媒體娛樂室以遊艇船艙作為設計靈感，採用深沉優雅的木色為主色調，彷如置身於豪華遊艇甲板，與親友們共享專屬的休閒時光。房內更設有多種娛樂設備，包括大屏幕電視，各種新款電子遊戲 機等設施，讓住戶可享有沉浸式的娛樂享受。無論是家庭電影之夜、朋友狂歡派對，抑或個人放鬆追劇，PORTO Leisure 多媒體娛樂室都能完美滿足多元娛樂需求。

PORTO BBQ燒烤區採用半開放式的設計，巧妙連接 PORTO Banquet宴會廳及 PORTO Leisure多媒體娛樂室，讓住戶可以輕鬆打通室內外空間，既可以自在地舉辦燒烤派對，享受戶外 開揚景觀，又可以在燒烤途中入到室內空間休憩，享用多媒體設備，繼續歡聚，讓聚會不受季節 或天氣限制都能輕鬆打造難忘的海岸派對氛圍。 即睇鴨脷洲 PORTO 最新資訊 (House730)