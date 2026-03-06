50指標屋苑買賣按周增逾一倍 終止三周連跌 利嘉閣：重返農曆新年前周水平｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，農曆新年假期結束後，買賣雙方陸續重投市場，指標屋苑交投量亦在低基數下迅速及大幅反彈，終止早前連跌三周，並重越百宗水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（23/2—1/3）共錄113宗買賣個案，較前周（16/2—22/2）的55宗增加1.05倍，重返農曆新年前一周水平。
三區交投量全線向上
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線向上，當中以九龍區的增幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄50宗交投，較前周的18宗大增1.78倍，當中黃埔花園及海逸豪園各錄7宗及4宗買賣，分別按周急增6倍及3倍；淘大花園、新都城及將軍澳中心分別錄得3宗、6宗及3宗交投，按周各自增加2倍；宇晴軒上周錄得2宗買賣，較前周的1宗增加1倍；美孚新村交投量由前周的4宗，增加75%至上周的7宗。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄18宗買賣，較前周的9宗增加1倍，其中康怡花園交投量由前周的2宗，增加1.5倍至上周的5宗；太古城錄得5宗買賣，按周增加67%；嘉亨灣期內錄得3宗成交，較前周的2宗增加50%。
「零成交」屋苑按周減55%
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄45宗買賣，較前周的28宗增加61%，其中嘉湖山莊及YOHO Town分別錄得6宗及3宗成交，各自按周增加2倍；大埔中心、盈翠半島及碧堤半島各錄2宗交投，按周各自增加1倍；柏慧豪園期內錄得3宗買賣，較前周的2宗增加50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有9個屋苑錄得「零成交」，較前周的20個減少55%，當中九龍區及新界區分別佔4個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮：樓市本月料有力再現小陽春
陳海潮指出，新春過後，市場迅即回暖，加上《財政預算案》未有對大眾住宅市場進行任何干預，主要著力拓展經濟，料有助整體市場趨向平穩健康發展。縱然美伊爆發戰事，惟對香港直接影響有限，反而突顯香港是世上最安全宜居的城市之一，起了資金避難所的作用，故對自住以至投資市場影響均不大。踏入三月份，相信50指標屋苑交投可進一步平穩回升，返回節慶假期前的旺市水平，樓市本月有力再現小陽春。