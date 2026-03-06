50指標屋苑買賣按周增逾一倍 終止三周連跌 利嘉閣：重返農曆新年前周水平｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，農曆新年假期結束後，買賣雙方陸續重投市場，指標屋苑交投量亦在低基數下迅速及大幅反彈，終止早前連跌三周，並重越百宗水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（23/2—1/3）共錄113宗買賣個案，較前周（16/2—22/2）的55宗增加1.05倍，重返農曆新年前一周水平。

三區交投量全線向上

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線向上，當中以九龍區的增幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄50宗交投，較前周的18宗大增1.78倍，當中黃埔花園及海逸豪園各錄7宗及4宗買賣，分別按周急增6倍及3倍；淘大花園、新都城及將軍澳中心分別錄得3宗、6宗及3宗交投，按周各自增加2倍；宇晴軒上周錄得2宗買賣，較前周的1宗增加1倍；美孚新村交投量由前周的4宗，增加75%至上周的7宗。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄18宗買賣，較前周的9宗增加1倍，其中康怡花園交投量由前周的2宗，增加1.5倍至上周的5宗；太古城錄得5宗買賣，按周增加67%；嘉亨灣期內錄得3宗成交，較前周的2宗增加50%。