高臨示範單位｜1452呎現樓頂層特色戶 私人天際空間享270度景觀(多圖有片)｜佐敦新盤

資本策略地產(497)旗下位於彌敦道350號「高臨」已屆現樓開始入伙，提供259個住宅單位，實用面積由232至1,589方呎。項目由英國著名建築團隊Studio PDP操刀，以世界級酒店的瑰麗建築為設計靈感。每戶露台均鋪設黑白瑰麗風格地磚，靈感源自世界級酒店設計，立體感的設計增強整體玩味，經典配色的地磚更具有酒店高尚感。 發展商最新首度開放A2座31樓A室頂層特色戶，實用面積1,452方呎，採四房雙套房連工人套房設計，樓層高度達3.75米，空間感十足，屬區內極為罕有的高空大宅；內置樓梯直達私人天台。

單位採用橫廳設計，廳長逾7米，所有房間與客廳同向。內置樓梯直達386方呎的私人天台，另設有64方呎平台及59方呎露台。天台可盡覽270度維港及九龍景致，從維港至西九龍，遠眺獅子山一帶。 廚房配備德國Miele及SUB-ZERO家電，包括酒櫃、電磁爐、蒸焗爐及雪櫃等；浴室則採用Hansgrohe及Duravit品牌。單位設有智能家居系統，大門配備美國LOCKLY智能門鎖，並可透過應用程式遠端控制空調及照明系統，兼顧安全、便利與環保。 ⇊直擊A2 座 31 樓 A 室頂層特色戶 ⇊

天際綠洲會所 CLUB TOPSIDE 「高臨」天際綠洲會所CLUB TOPSIDE由著名設計團隊via.打造，主題 「收藏家之宅」(Collector’s House)，以British Racing Green作主色調，結合歐式風格 ；選用名貴大理石與高級木材，並利用玻璃採光，營造尊貴的會所氛圍。 會所設施包括天際綠洲泳池LAKE of BLISS，泳池連接池畔派對屋HOUSE of CHEERS及日光池畔PATIO of SUNSHINE，適合舉行私人派對。「高臨」以可持續生活為理念之設計，泳池與健身房之間配以落地玻璃窗，引入戶外陽光進室內，為室內健身房增添活力氛圍 。 雙健身室設計，包括室內動態健身室 ARENA of PERSISTENCE，引入美國著名品牌Water Rower水划船機，其器材選用可持續生產的實木製造，呼應低碳生活目標；以及採用丹麥NOORD設備的戶外靜態健身園GROUND of OUGHNESS。室內動態健身室內所有器材均嚴選於美國阿帕拉契亞山森林可持續生產之林木，以實木製造而成，此處的林木種植與採伐平均比率高達2.3倍，延續樹林生態，呼應項目的可持續發展理念。

另外，設有戶外燒烤庭園VENUE of TIPSINESS及供住戶觀星賞月的「日月星林」SPACE of AIR，讓住戶觀星賞月。