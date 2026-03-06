海外樓市｜避風港地位動搖 港展銷會叫停 杜拜樓市買家 急煞停交易

近年杜拜憑藉免稅優惠、黃金簽證，成為全球富豪與資金的「超級避風港」。然而隨著美國對伊朗發動軍事打擊，中東局勢急速升溫，戰火波及多國。原本熾熱的杜拜樓市突然降溫，有本港代理更緊急叫停所有相關展銷會，亦有香港資深投資者擱置前往杜拜睇樓計劃，更直言「命仔緊要」。 撰文：Wendy全球樓行 據中東大型房地產平台Property Finder發布的《2025年房地產市場年度回顧》報告顯示，過去一年杜拜樓市表現強勁，主要受惠於超過20萬外來人口的淨流入。強大的剛性需求與熱錢效應下，杜拜去年住宅成交額按年大升26%，成交總額高達創紀錄的6,820億迪拉姆(約1.45萬億港元)，整體樓價亦錄8%升幅。

未見恐慌拋售 買家觀望局勢變化 然而，亮麗的數據仍難敵突如其來的地緣政治危機。隨著美伊衝突加劇，杜拜及多哈作為中東主要轉機樞紐，航班暫停，嚴重影響來往歐洲及非洲的航空交通。對於不少因免稅、陽光及利好營商環境而移居杜拜的富豪來說，杜拜或不再是「絕對安全」的避風港。有業內人士指，目前雖然還未看到恐慌性拋售，但買家的決策明顯放緩，而且緊張局勢已直接影響交投氣氛。他指，實地睇樓的次數對比今年1月份已顯著減少，更有買家直接取消交易，或者要求推遲簽署合約，直到局勢明朗化。

他又指，現階段阿聯酋房地產市場受到的影響更多是「情緒驅動」，而非結構性問題。他補充，雖然局勢緊張，但杜拜多元化的經濟、健全的監管框架以及持續流入的全球資本，對其樓市仍能提供一定支持。目前杜拜各地的新盤建築工程目前仍在繼續，並未因機場短暫關閉或衝突而出現爛尾停工的跡象。不過，他坦言，超級豪宅買家依然鍾情購買豪宅，但洽談變得更加謹慎和細緻，更不急於在此刻買入。

有在香港推售杜拜及阿布扎比大型新盤的發展商其香港代理表示，已暫停所有相關的物業展銷會，當中涉及的買賣流程亦暫時擱置。代理認為，目前風險過高，最好是「按兵不動」，觀望事態發展再作打算。本港投資者同樣轉趨保守，早在2018年已開始投資杜拜物業的港人林小姐(化名)表示，杜拜樓盤付款方式靈活，她過去與家人陸續購入多個物業，並在去年趁高位沽貨，獲利甚豐。不過她直言，杜拜樓市是「賺價不賺租」投資杜拜賺樓價升幅確實不錯，但實際租金回報其實很一般。

投資者取消行程：命仔緊要 林小姐原本計劃近期再次飛往杜拜實地睇樓，尋找新盤入市，並在農曆新年前已購入機票，但眼見中東局勢急劇惡化，她已果斷擱置行程。她指，現時局勢十分緊張，很擔心受戰火波及，始終「命仔緊要」。又指，觀望一下局勢發展再決定是否再入市。