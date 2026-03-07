瑜意錄逾千名「如心賞」會員參觀示範單位 錄 周末正式對外開放｜尖沙咀新盤

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，「瑜意」不僅位處尖沙咀核心地段，更鄰近覺士道及九龍木球會一帶的傳統豪宅區。覺士道附近上一次有全新一手住宅推出已是五年前，加上「極短樓花期」亦對買家具有相當吸引力。

發展商昨日(6日)率先為「如心賞」會員開放示範單位，在下午的限定參觀時段內，短短數小時已吸引逾千會員親臨參觀，現場人流絡繹不絕，氣氛熱烈。

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」周四(5日)公布首張價單，涉及50伙，以最高17%折扣計算，一房折實售價533.35萬元起，折實呎價由18,546元起，折實平均呎價21,038元。

集團今日率先為會員開放示範單位，反應非常踴躍，於短時間內已有逾千人到場。大部分參觀者均表示項目交通非常便捷，步行約一分鐘即可抵達佐敦站及彌敦道，再加上項目的短樓花期，令他們感到十分吸引。

「瑜意」首批50伙包括45伙一房及5伙兩房，實用面積介乎281至440方呎。價單定價由642.6萬至1,265.6萬元，呎價介乎22,345元至28,764元。

以120天付款計劃提供最高17%折扣計算，折實售價由533.35萬至1,050.44萬元，折實呎價介乎18,546元至23,874元。

售價最低一房單位為3樓K室，實用面積285方呎，折實售價533.35萬元，折實呎價18,714元。至於定價及呎價最低兩房單位為3樓L室，實用面積440方呎，折實售價989.52萬元，折實呎價22,489元。