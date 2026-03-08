瑜意加推68伙首推開放式戶 入場價551萬｜尖沙咀新盤

是次加推的第2號價單，包括10伙開放式單位(約15%)、48伙一房單位(約70%)、4伙一房連儲物室單位(約6%)，以及6伙兩房單位(約9%)，實用面積由274至444方呎。以最高折扣17%計算，所列單位折實呎價為19,576至25,958元，折實售價為551.53萬至1,152.53萬元，預計最快本周發售。

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」，今日(8日)公布加推第2號價單，涉及68伙單位，折實呎價為19,576元，折實售價為551.53萬元起。價單第2號折實平均呎價為22,416元，較上一張的21,038元上升約6.4%。預計最快本周發售。

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，「瑜意」自周五起開放示範單位後，截止今天下午，已錄逾4,000人次參觀，市場反應非常熱烈。為回應市場需求，今天以原價加推第2號價單，涉及68伙，包括首次推出的開放式及一房連儲物室戶型，以提供更多選擇予買家。

「瑜意」提供164伙，樓高13層，單位實用面積由274至468方呎，單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。項目預計關鍵日期為今年9月16日，