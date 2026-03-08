瑧玥周三開賣全盤64伙 折實價408.6萬入場 周二截票｜尖沙咀新盤

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」正式上載銷售安排，落實本周三(11日)發售全盤64伙，包括28伙開放式及36伙一房單位，實用面積介乎171至266方呎。
該64伙價單定價由510.8萬至854.2萬元，呎價介乎23,981元至32,234元。扣除最高折扣20%計算，單位折實售價408.6萬至683.3萬元，折實呎價介乎19,183元至25,785元。當中28伙開放式戶「一口價」折實售價408.6萬元，屬近11年區內最平入場價，全數低於500萬元。另外28伙一房單位，折實售價低於650萬元。
共分5組銷售 層購大手客優先揀樓
「瑧玥」將於周二(10日)下午6時截票，並在周三於長沙灣瓊林街83號B座29樓發售。據銷售安排顯示，新世界集團員工組別可購1至2伙。S1組買家最少購買兩層全層單位，最多可購6層全層單位，至少一半或以上層數必須為一房單位的層數。S2組買家最少購買一層全層單位，最多可購3層全層單位；而A組買家最少可購2個單位，最多可購4個單位，至少一半或以上必須為一房單位；B組買家可購1至2個單位。
「瑧玥」提供64伙，戶型全屬開放式及一房，預計關鍵日期為2028年3月31日。