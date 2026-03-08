熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Mar-08 16:58
更新：2026-Mar-08 16:58

瑧玥周三開賣全盤64伙 折實價408.6萬入場 周二截票｜尖沙咀新盤

分享：
N

瑧玥周三開賣全盤64伙 折實價408.6萬入場 周二截票｜尖沙咀新盤

adblk4

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」正式上載銷售安排，落實本周三(11)發售全盤64伙，包括28伙開放式及36伙一房單位，實用面積介乎171266方呎。

64伙價單定價由510.8萬至854.2萬元，呎價介乎23,981元至32,234元。扣除最高折扣20%計算，單位折實售價408.6萬至683.3萬元，折實呎價介乎19,183元至25,785元。當中28伙開放式戶「一口價」折實售價408.6萬元，屬近11年區內最平入場價，全數低於500萬元。另外28伙一房單位，折實售價低於650萬元。

adblk5
NWD2 NWD

共分5組銷售 層購大手客優先揀樓

「瑧玥」將於周二(10)下午6時截票，並在周三於長沙灣瓊林街83B29樓發售。據銷售安排顯示，新世界集團員工組別可購12伙。S1組買家最少購買兩層全層單位，最多可購6層全層單位，至少一半或以上層數必須為一房單位的層數。S2組買家最少購買一層全層單位，最多可購3層全層單位；而A組買家最少可購2個單位，最多可購4個單位，至少一半或以上必須為一房單位；B組買家可購12個單位。

adblk6

「瑧玥」提供64伙，戶型全屬開放式及一房，預計關鍵日期為2028331日。

即睇尖沙咀瑧玥最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務