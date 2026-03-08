瑧玥周三開賣全盤64伙 折實價408.6萬入場 周二截票｜尖沙咀新盤

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」正式上載銷售安排，落實本周三(11日)發售全盤64伙，包括28伙開放式及36伙一房單位，實用面積介乎171至266方呎。

該64伙價單定價由510.8萬至854.2萬元，呎價介乎23,981元至32,234元。扣除最高折扣20%計算，單位折實售價408.6萬至683.3萬元，折實呎價介乎19,183元至25,785元。當中28伙開放式戶「一口價」折實售價408.6萬元，屬近11年區內最平入場價，全數低於500萬元。另外28伙一房單位，折實售價低於650萬元。